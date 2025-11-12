وفد الهيئة العامة لتعليم الكبار يشيد بدور المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في مواجهة التطرف

استقبل الدكتور عبد الدايم نصير، الأمين العام للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، مستشار الإمام الأكبر، وفدًا رفيع المستوى، من الهيئة العامة لتعليم الكبار، برئاسة المهندس رائد هيكل، الرئيس التنفيذي للهيئة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، في مجالات محو الأمية، والتعليم والتوعية المجتمعية.

وخلال اللقاء، أشاد المهندس رائد هيكل، بالدور الذي تقوم به المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في مواجهة الفكر المتطرف، ونشر الفكر الأزهري الوسطي المعتدل، مؤكدًا أن الأزهر الشريف هو منارة الوسطية والتنوير، وأول مؤسسة تعليمية في العالم الإسلامي، والتي أضاءت للعالم طريق العلم والمعرفة، وصنعت نموذجًا فريدًا في الاعتدال والانفتاح.

وأضاف رئيس الهيئة، أن التعاون مع المنظمة يُمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الجهود الوطنية في محو الأمية بجميع أشكالها، بما فيها الأمية الفكرية والثقافية، مؤكدًا أن "الأزهر سيبقى ركيزة أساسية في بناء الوعي الوطني، والحفاظ على الهوية المصرية".

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر: نسعى إلى تعزيز رسالة الأزهر الشريف في نشر التسامح والسلام المجتمعي

من جانبه، أكد الدكتور عبد الدايم نصير، أن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تسعى من خلال فروعها داخل مصر وخارجها إلى تعزيز رسالة الأزهر الشريف، في نشر التسامح والسلام المجتمعي، موضحًا أن محو الأمية التقليدية والرقمية، أصبح ضرورة وطنية لمواكبة متطلبات العصر.

وشدد أمين عام المنظمة على أن رأس المال الحقيقي لمصر هو الإنسان الواعي المتعلم، وأن التعاون بين المؤسسات الوطنية، كالأزهر الشريف، وهيئة تعليم الكبار، يُعد نموذجًا ناجحًا في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي سياق اللقاء، استعرض الدكتور رمضان حسان، رئيس فرع المنظمة ببني سويف، جهود الفرع في تنفيذ عددٍ من البرامج التدريبية وورش العمل، بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار، والجهات التنفيذية والتربوية بالمحافظة، والتي استهدفت الشباب والأئمة والمعلمين والمربين، ضمن خطة شاملة لبناء القدرات، ومواجهة الفكر المنحرف.

وأكد الشيخ عبد الموجود عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، ونائب رئيس الفرع، أن الشراكة مع هيئة تعليم الكبار، تمثل نموذجًا مشرفًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، في مواجهة الأمية الفكرية والثقافية، ونشر القيم الإسلامية الصحيحة، القائمة على التسامح والاعتدال.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أن هذه الزيارة، تُعد انطلاقة جديدة لتعزيز التعاون المؤسسي الفعّال بين المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، والهيئة العامة لتعليم الكبار، بما يسهم في دعم جهود الدولة المصرية، نحو محو الأمية، وبناء الإنسان، وتنمية الوعي الوطني.