قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاحتلال يفرج عن أربعة أسرى فلسطينيين من قطاع غزة
علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا 2025.. خطوات ورسوم وشروط التقديم
الحسيني: منتدى الاستثمار المصري الخليجي يدشن مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي
بنداري: شكاوى انتخابات مجلس النواب بمسقط رأس المترشحين تتعلق بحرص المواطنين على المشاركة
الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء يعلن التصنيف العالمي للأندية: بيراميدز يتفوق على الأهلي
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض مع الأفوكادو؟
برلمانية: زيادة أيام الدراسة خطوة ضرورية لتخريج جيل أكثر وعيا وانضباطا
جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته
«المصرية لحقوق الإنسان»: لابد من ضمانات عملية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية على أرض الواقع
من كنيسة مارجرجس بخماروية.. البابا تواضروس يتحدث عن "رب الأوقات"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وفد الهيئة العامة لتعليم الكبار يشيد بدور المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في مواجهة التطرف

وفد الهيئة العامة لتعليم الكبار
وفد الهيئة العامة لتعليم الكبار
أحمد سعيد

استقبل الدكتور عبد الدايم نصير، الأمين العام للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، مستشار الإمام الأكبر، وفدًا رفيع المستوى، من الهيئة العامة لتعليم الكبار، برئاسة المهندس رائد هيكل، الرئيس التنفيذي للهيئة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، في مجالات محو الأمية، والتعليم والتوعية المجتمعية.

وخلال اللقاء، أشاد المهندس رائد هيكل، بالدور الذي تقوم به المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في مواجهة الفكر المتطرف، ونشر الفكر الأزهري الوسطي المعتدل، مؤكدًا أن الأزهر الشريف هو منارة الوسطية والتنوير، وأول مؤسسة تعليمية في العالم الإسلامي، والتي أضاءت للعالم طريق العلم والمعرفة، وصنعت نموذجًا فريدًا في الاعتدال والانفتاح.

وأضاف رئيس الهيئة، أن التعاون مع المنظمة يُمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الجهود الوطنية في محو الأمية بجميع أشكالها، بما فيها الأمية الفكرية والثقافية، مؤكدًا أن "الأزهر سيبقى ركيزة أساسية في بناء الوعي الوطني، والحفاظ على الهوية المصرية".

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر: نسعى إلى تعزيز رسالة الأزهر الشريف في نشر التسامح والسلام المجتمعي

من جانبه، أكد الدكتور عبد الدايم نصير، أن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تسعى من خلال فروعها داخل مصر وخارجها إلى تعزيز رسالة الأزهر الشريف، في نشر التسامح والسلام المجتمعي، موضحًا أن محو الأمية التقليدية والرقمية، أصبح ضرورة وطنية لمواكبة متطلبات العصر.

وشدد أمين عام المنظمة على أن رأس المال الحقيقي لمصر هو الإنسان الواعي المتعلم، وأن التعاون بين المؤسسات الوطنية، كالأزهر الشريف، وهيئة تعليم الكبار، يُعد نموذجًا ناجحًا في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي سياق اللقاء، استعرض الدكتور رمضان حسان، رئيس فرع المنظمة ببني سويف، جهود الفرع في تنفيذ عددٍ من البرامج التدريبية وورش العمل، بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار، والجهات التنفيذية والتربوية بالمحافظة، والتي استهدفت الشباب والأئمة والمعلمين والمربين، ضمن خطة شاملة لبناء القدرات، ومواجهة الفكر المنحرف.

وأكد الشيخ عبد الموجود عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، ونائب رئيس الفرع، أن الشراكة مع هيئة تعليم الكبار، تمثل نموذجًا مشرفًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، في مواجهة الأمية الفكرية والثقافية، ونشر القيم الإسلامية الصحيحة، القائمة على التسامح والاعتدال.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أن هذه الزيارة، تُعد انطلاقة جديدة لتعزيز التعاون المؤسسي الفعّال بين المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، والهيئة العامة لتعليم الكبار، بما يسهم في دعم جهود الدولة المصرية، نحو محو الأمية، وبناء الإنسان، وتنمية الوعي الوطني.

الدكتور عبد الدايم نصير الأمين العام للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الأزهر خريجي الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

حالة الطقس

تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات

الواقعة

إجراء عاجل تجاه مرشح بمجلس النواب أطلق النار بعد فوزه في الانتخابات بالإسكندرية

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا تواضروس يوضح كيف تستغل وقتك وتثق في تدبير الله

وزير الزراعة

الزراعة: المرور على الجمعيات الزراعية لمتابعة صرف الأسمدة

السفير الدكتور إيهاب عبد الحميد، سفير مصر بإسلام أباد

مصر تؤكد التزامها بدعم الشراكة التجارية مع باكستان

بالصور

اقتربت من ربع مليون.. إطلالة نسرين طافش تثير الجدل على السوشيال ميديا

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

مي حلمي تثير الجدل بإطلالتها من إيطاليا

مى حلمى
مى حلمى
مى حلمى

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الـ 46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسا

يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام
يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام
يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام

فيديو

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد