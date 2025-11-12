قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. الإفتاء: لا يجوز لهذا السبب
المتهم هيروح شغله وينام في بيته.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يدعم حريتك
انخفاض حاد وأمطار مفاجئة.. ماذا ينتظر البلاد خلال الساعات المقبلة| خبير أرصاد يوضح
محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى وفاة إسماعيل الليثي | صور
عايزة حقها بالقانون.. دينا الشربيني تحرر محضرا ضد مروة صبري وصفحات تواصل
استضافة حفل The Grand Ball الملكي يؤكد مكانة مصر كملتقى عالمي للثقافة| فيديو
أحمد السقا وصبري فواز وليلي عز العرب أول الحضور فى افتتاح مهرجان القاهرة
البنتاجون ينفي خططا لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية قرب غزة
الوسيط والحقائب والملفات المؤجلة.. لغز الرشوة التي هزّت مصلحة الضرائب | أقول أحد المتهمين
نيسان صني أوتوماتيك سعرها 370 ألف جنيه
إيمان كريم: "القومي للإعاقة" يسعى لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التنمية المختلفة
تعليق ناري من الغندور على عقوبة زيزو من اتحاد الكرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية: الأزهر كان ولا يزال قبلةً للعلم ورمزًا للمعرفة الصحيحة

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
محمد صبري عبد الرحيم

أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الأزهر الشريف يمثل نموذجًا فريدًا للتعددية الدينية والثقافية والفكرية، إذ يجتمع تحت رايته طلاب من مختلف الأجناس والألوان واللغات، ينصهرون جميعًا في بوتقة واحدة يسودها الإخاء والتعاون والرحمة، ساعين إلى تحقيق غاية العلم والتزود بالمعرفة ونشر قيم الصلاح والإعمار في الأرض.


النهج الأزهري يجسد رسالة الإسلام


وأوضح أن هذا النهج الأزهري يجسد رسالة الإسلام السمحة التي تقوم على التعدد والتنوع في إطار الوحدة، عملًا بقول الله تعالى: «وما أرسلناك إلا كافةً للناس بشيرًا ونذيرًا»، مشيرًا إلى أن الأزهر على مدى تاريخه الطويل ظل منارةً للوسطية والاعتدال، يقرع الحجة بالحجة، ويشرح الدين بصورته الصحيحة التي جاءت عن الله تعالى، دافعًا الشبهات والأوهام التي يثيرها الغالون أو الجاحدون.

تحقيق الوحدة من خلال التمسك بالأخوة الإيمانية


جاء ذلك في كلمة ألقاها المفتي في حفل تخرج الطلبة الوافدين بجامعة الأزهر الشريف، إذ أوضح أن هذا الاحتفال لا يقتصر على مجرد تخريج مجموعة من الطلاب الذين أقاموا في مصر، وإنما يحمل دلالات عميقة ومعاني سامية، ويترك آثارًا إيجابية ونتائج واقعية متعددة، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعبر عن أحد المعاني العظيمة التي قامت عليها الرسالة المحمدية، وهي تحقيق الوحدة من خلال التمسك بالأخوة الإيمانية التي دعا إليها الشرع الشريف قولًا وعملًا.

الأزهر كان ولا يزال قبلةً للعلم ورمزًا للمعرفة الصحيحة

وأضاف المفتي أن الدولة المصرية تؤدي دورًا محوريًا من خلال دعمها لمؤسسة الأزهر الشريف التي تمثل أحد أعمدة قوتها الناعمة، مشيرًا إلى أن الأزهر كان ولا يزال قبلةً للعلم ورمزًا للمعرفة الصحيحة، تجاوز القرون العديدة وهو يؤدي رسالته العلمية والإنسانية في مواجهة الانغلاق والتطرف والغلو، ويخرج أجيالًا من العلماء الذين يجمعون بين قوة الدليل وصفاء الفهم واعتدال المنهج.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الاحتفال بهذا الجمع الكبير من الطلاب من مختلف دول العالم يؤكد منزلة العلم والعلماء في الإسلام، لافتًا إلى أن العلم في التصور الإسلامي ليس مجرد زينة دنيوية، بل هو عبادة وسلوك يقرّب العبد من ربه، ويفتح أمامه آفاق المعرفة والعمران، وقد ربط الوحي الشريف بين نور العلم ونور الهداية في قوله تعالى: ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق  خلق الإنسان من علق  اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم﴾.

الأزهر يجسد المنهج الجامع 


وبين أن الإسلام دعا إلى تعلم مختلف أنواع العلوم، وأن الأزهر يجسد هذا المنهج الجامع بين علوم النقل والعقل، بين علوم الدين والدنيا، مشددًا على أن الأمة التي تطمح إلى مكانة راسخة في مستقبل الإنسانية لا بد أن توفق بين أصالة الدين وقوة العلم، وبين نور الوحي ومنهج العقل، لأن العلم والدين جناحان لطائر واحد لا يحلق بدونهما، كما أوضح أن العلم الذي لا يهتدي بنور القيم قد ينتج أدوات للتدمير، والدين الذي لا يصاحبه عقل واع قد يتحول إلى انغلاق وجمود.

ولفت مفتي الجمهورية، إلى أن طريق العلم والوعي الصحيح محفوف بالتحديات، فهو ليس مفروشًا بالورود، بل تعترضه عقبات تحتاج إلى صبر وعزيمة وإخلاص في النية والمسعى، ومن أبرز هذه العقبات الكسل الذهني والاكتفاء بالسطحيات، وهيمنة الصوت العالي على صوت الحقيقة، وتغليب العاطفة على الموضوعية، والتقليد الأعمى، والانغلاق الفكري والتعصب.

خمس وصايا للطلاب الوافدين


وفي ختام كلمته، وجه المفتي خمس وصايا للطلاب الوافدين، داعيًا إياهم إلى التخلق بأخلاق القرآن الكريم والتزين بأنواره في القول والعمل، والمواظبة على تعلم علوم الشريعة الإسلامية وفق المنهج الأزهري الرشيد، والحرص على الانتماء الصادق لأوطانهم والمشاركة الفاعلة في نهضتها، ونشر الصورة الصحيحة للإسلام باعتباره دين الرحمة والسلام والتعايش، كما أوصاهم ببرّ أهليهم والاعتراف بفضلهم وحقهم.

واختتم المفتي كلمته بالتأكيد على أن الأوطان لا تُبنى بالشعارات، بل بالعقول المستنيرة والقلوب المؤمنة والسواعد المخلصة، داعيًا الخريجين إلى أن يحملوا علمهم بصدق وأمانة ويوجهوه لخدمة أوطانهم ودينهم، وأن يكونوا دعاة وعي ورحمة وعمل في مجتمعاتهم. 

نظير محمد عياد مفتي الجمهورية الأزهر النهج الأزهري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

ترشيحاتنا

المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار

حسن الخطيب: تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار في الرعاية الصحية

وزير قطاع الأعمال العام خلال اللقاء

شيمي: مشروع ERP يمثل ركيزة أساسية في عملية التحول الرقمي بالشركات التابعة

جانب من اللقاء

مكتب التمثيل التجارى المصري بالدوحة يبحث زيادة الاستثمارات القطرية فى مصر

بالصور

محمد رمضان يقدم واجب العزاء فى وفاة إسماعيل الليثي | صور

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

أحمد السقا وصبري فواز وليلي عز العرب أول الحضور فى افتتاح مهرجان القاهرة

احمد السقا وصبري وفواز وليلي عز العرب
احمد السقا وصبري وفواز وليلي عز العرب
احمد السقا وصبري وفواز وليلي عز العرب

طريقة عمل طاجن السبيط مثل الجاهز

طريقة عمل طاجن السبيط مثل الجاهز
طريقة عمل طاجن السبيط مثل الجاهز
طريقة عمل طاجن السبيط مثل الجاهز

إحياء ذكرى المصور الراحل ماجد هلال قبل انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي

افتتاح مهرجان القاهرة
افتتاح مهرجان القاهرة
افتتاح مهرجان القاهرة

فيديو

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

جانب من الفعالية

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن من ذوى الهمم بعدد من المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: السكن والمساكنة: رؤية أخلاقية واجتماعية في ضوء القيم المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: قَصة شعر الموليت جدلية عابثة

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

المزيد