الأزهر يدين التفجير الإرهابي في العاصمة الباكستانية: الإسلام بريء من هذه الانتهاكات

أحمد سعيد

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات التفجير الإرهابي المروِّع الذي وقع قرب أحد مقارّ المحاكم في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن اثني عشر شخصًا، وإصابة العديد من الأبرياء.

وأكد الأزهر رفضَه القاطع لهذه الجرائم الإرهابية التي تستهدف الآمنين الأبرياء، مشددًا على أن تعاليمَ الإسلام بريئة من هذه الانتهاكات والمذابح التي يرتكبها هؤلاء المجرمون باسم الدين، وهي أبعدُ ما تكون عن مقاصده السامية، والتي من بينها حفظُ النفس، داعيا إلى توحيد الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف بكل صوره وأشكاله.

وأعرب الأزهر الشريف عن خالص تعازيه لحكومة وشعب باكستان، ولأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، داعيًا اللهَ -تعالى- أن يحفظ شعبَ باكستان وشعوبَ العالم أجمع من كل مكروه وسوء.

وكانت العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، شهدت تصعيداً أمنياً خطيراً مع إعلان حركة "طالبان باكستان" (TTP) مسؤوليتها عن تفجير انتحاري وقع مؤخراً، مما يشير إلى عودة الهجمات الكبيرة إلى قلب البلاد بعد فترة من التركيز على المناطق الحدودية. 

وأسفر الانفجار الذي وقع اليوم الثلاثاء ، بمحيط محكمة في العاصمة الباكستانية عن مصرع نحو 12 شخصا وإصابة ما يقرب من 21 آخرين.

ويأتي هذا التبني ليؤكد التحدي الأمني المتزايد الذي تواجهه الحكومة الباكستانية من الحركة المتشددة، التي تزايد نشاطها منذ تولي "طالبان الأفغانية" السلطة في كابول.

ووقع التفجير الانتحاري في منطقة حيوية بإسلام آباد، (على الأغلب أنه هجوم ديسمبر 2022، وهو الأول في العاصمة منذ سنوات)، مستهدفاً بشكل مباشر أو غير مباشر عناصر أمنية. 

وحسب المصادر الأمنية، فإن الهجوم نفذ عبر سيارة مفخخة أو عبوة ناسفة تم تفجيرها من قبل انتحاري، وقد أسفر الحادث عن وقوع خسائر بشرية، شملت قتلى وإصابات في صفوف الشرطة والمدنيين.

ويُثير تبني "طالبان باكستان" للهجوم قلقاً عميقاً في إسلام آباد، خاصة وأن الحركة تشن هجمات متزايدة على طول الشريط الحدودي في إقليم خيبر بختونخوا، مستهدفةً بشكل رئيسي قوات الأمن.

ومن المتوقع أن ترد إسلام آباد بعمليات عسكرية وأمنية مكثفة تستهدف معاقل الحركة، بينما يزداد الضغط على كابول لاتخاذ إجراءات صارمة ضد وجود مقاتلي "تحريك طالبان باكستان" على أراضيها.

