أمين مؤسسة السلام في العالمين الإندونيسية: تعدد اللغات والثقافات بالأزهر يذكرنا بمشهد الحج

أعرب الدكتور نزار مشهدي، الأمين العام لمؤسسة السلام في العالمين الإندونيسية، عن تقديره وسعادته بالمشاركة في احتفالية تكريم الطلاب الوافدين في الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يُضاف إلى سجل إنجازات جمهورية مصر العربية وأزهرها الشريف، الذي يخرِّج طلابًا من أكثر من أربعين دولة، يحملون راية الإسلام، ويدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وينشرون التسامح والتعايش بين بني الإنسان.

الأمين العام لمؤسسة السلام في العالمين الإندونيسية: الأزهر ملتقى قارات العالم.. وخريجوه سفراء للسلام وحملة لراية الإسلام

وأعرب الدكتور ومشهدي خلال كلمته في حفل تخريج الطلاب الوافدين اليوم الأربعاء عن شكره وتقديره للإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذي أولى الطالب الوافد مكانة خاصة في قلبه وفي قلوب الأزهريين جميعًا، مؤكدًا أن وصاياه الدائمة برعايتهم وحسن معاملتهم جعلت أبناء الأزهر يشعرون بأنهم في وطنهم الثاني، كما وجَّه شكره إلى قيادات الأزهر الشريف والعلماء والأساتذة الذين يؤدون الأمانة في رعاية طلاب العلم الوافدين ويقدّمون لهم كل أوجه الدعم العلمي والتربوي والإنساني.

وأضاف الأمين العام لمؤسسة السلام أن مشهد الاحتفال في مركز الأزهر للمؤتمرات الذي يضم اليوم لغاتٍ متعددة وألوانًا مختلفة لا يُرى إلا في موسم الحج أو في الأمم المتحدة أو في رحاب الأزهر الشريف، مؤكدًا أن هذا التنوع يعكس عالمية الأزهر ومكانته الفريدة في قلوب المسلمين وغير المسلمين على السواء، قائلًا إن «الأزهر هو ملتقى قارات العالم»، مشيرًا إلى أنه جاء من إندونيسيا برفقة وفد من المؤسسة ليؤدي واجبه تجاه مصر وأزهرها الشريف، ويعلن دعمه الكامل والمستمر لمشروعات الأزهر التي تعتني ببناء الإنسان وتنمية وعي الشباب باعتبارهم عماد الأمة وقوتها.

ودعا الدكتور نزار مشهدي الطلاب الوافدين إلى تطبيق ما تعلموه في الأزهر من فكرٍ وسطيٍّ معتدل، ونشر قيم المحبة والسلام، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام، مؤكدًا أن تخريج طالبٍ أزهري يعني نشرًا للسلام وحفظًا للأوطان، وأن مصر كانت وستظل قبلةً للعلم والعلماء وموطنًا للأمن والأمان، كما قال الله تعالى: ﴿ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ﴾، سائلًا الله أن يحفظ مصر وأزهرها وعلماءها من كل مكروه وسوء.