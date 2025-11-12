قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد.. أحدث ظهور لـ إمام عاشور من الجيم
35 ألف جنيه للمتر.. كراسة شروط وأسعار مشروع وحدات ظلال وأنظمة السداد
عٌذاب جيل الثمانينات| مي عز الدين تلحق بصديقتها منة شلبي في قطار الزواج.. أبطال في القفص الزفاف
الأردن: إحباط تهريب مخدرات عبر مقذوفات قادمة من سوريا
الدفاع الروسية تسيطر على بلدة سوخوي يار في دونيتسك الشعبية
رئيس الوزراء يشهد جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025
رئيس الجامعة للوافدين: الأزهر قدم مفاتيح العلم فاحملوا الأمانة بمسؤولية
رقم صادم .. فارق العمر بين مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور
وزراء العدل العرب يبحثون آليات مكافحة تمويل الإرهاب والفساد وأوضاع النازحين بالمنطقة
100 فرصة عمل جديدة لذوي الهمم بسلسلة مطاعم عالمية
الزمالك يشكو زيزو لهاني أبو ريدة بسبب إساءته خلال التتويج بالسوبر
تعديل الخريطة الزمنية للدراسة وتحديث المناهج .. ماذا أعلن وزير التعليم اليوم؟
ديني

رئيس الجامعة للوافدين: الأزهر قدم مفاتيح العلم فاحملوا الأمانة بمسؤولية

.د. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر
.د. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر
إيمان طلعت

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن ما قدمه الأزهر الشريف لأبنائه الوافدين ويقدمه لهم هو أمر عظيم يستحق التقدير، موجِّهًا لهم خالص التهنئة ومتمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق، وأن يبارك الله في علمهم وجهودهم ويجعلهم من حملة الأمانة الذين ينيرون طريق العلم والإصلاح في العالم.

وقال رئيس جامعة الأزهر، خلال كلمته في احتفالية تكريم الطلاب الوافدين خريجي هذا العام، إن الطلاب عاشوا في رحاب الأزهر ردحًا من الزمن، وصاروا منه وصار منهم، مؤكدًا أن للأزهر عليهم حقوقًا كما أن لهم عليه حقوقًا، وقد أدى الأزهر واجبه في تعليمهم ورعايتهم، وقدَّم لهم مفاتيح العلم والمعرفة، ليواصلوا بأنفسهم طريق البحث والتعلم.

وأوضح الدكتور سلامة داود، أن الجامعة لم تمنحهم العلم كله، لكنها زوَّدتهم بمفاتيح العلم ومفاتيح المعرفة، ومن شاء أن يفتح بها أبواب العلم فذلك إليه، أما من اكتفى بما حصل فذلك خياره، غير أن العلم لا يعرف التوقف، وإنما هو مسيرة مستمرة «من المهد إلى اللحد»، داعيًا الطلاب إلى المحافظة على ما اكتسبوه من علوم ومعارف، وألا يفرِّطوا فيها بعد أن أفنى العلماء أعمارهم في تحصيلها.

وأشار رئيس الجامعة ، إلى قول الإمام عبد القاهر الجرجاني: «إن لم يكن هذا كَدّي، فهو تعبُ أبي وجَدّي»، موضحًا أن هذه العلوم وصلت إليهم بعد جهدٍ طويلٍ من العلماء وسهرٍ في سبيل المعرفة، وعلى الخريجين أن يكونوا أمناء على هذا الميراث العلمي، وألا يتوقفوا عند حدود الشهادة، فهي ليست نهاية الطريق، بل بداية طريق العلم الحقيقي وبداية الإصلاح الحقيقي، كما دعاهم إلى أن يكونوا من حملة أمانة العلم الذين وصفهم النبي ﷺ بقوله: «يَحمِلُ هذا العِلمَ من كلِّ خلفٍ عدولُه».

وختم الدكتور سلامة داود، كلمته بالتأكيد على أن شهادة طلاب العلم ليست شهادة بشرية فحسب، بل هي شهادة ربانية، فقد رفع الله شأن العلماء في كتابه الكريم بقوله تعالى: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾، داعيًا أبناء الأزهر إلى أن يعتزوا بمكانتهم، وأن يكونوا قدوةً في العمل والإخلاص، وحملةً للأمانة والعلم في أوطانهم.

سلامة داود رئيس جامعة الأزهر احتفالية تكريم الطلاب الوافدين خريجي هذا العام

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

بوسي

بالكاجوال.. بوسي في أحدث إطلالة عبر انستجرام

هيدي كرم

انا مش فاضيلكوا.. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان زواج مى عز الدين وأحمد تيمور

مي سليم

ظهور لافت لـ مي سليم عبر إنستجرام

بالصور

وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة

وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة
وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة
وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة

البسلة الطازة في بيتك بمذاق الفريش والجزر.. طريقة سهلة ولذيذة غير مخزنة

البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة
البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة
البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة

سعر ومواصفات MG8 موديل 2025 في السعودية والإمارات

إم جي 8
إم جي 8
إم جي 8

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

