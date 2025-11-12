قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد.. أحدث ظهور لـ إمام عاشور من الجيم
35 ألف جنيه للمتر.. كراسة شروط وأسعار مشروع وحدات ظلال وأنظمة السداد
عٌذاب جيل الثمانينات| مي عز الدين تلحق بصديقتها منة شلبي في قطار الزواج.. أبطال في القفص الزفاف
الأردن: إحباط تهريب مخدرات عبر مقذوفات قادمة من سوريا
الدفاع الروسية تسيطر على بلدة سوخوي يار في دونيتسك الشعبية
رئيس الوزراء يشهد جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025
رئيس الجامعة للوافدين: الأزهر قدم مفاتيح العلم فاحملوا الأمانة بمسؤولية
رقم صادم .. فارق العمر بين مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور
وزراء العدل العرب يبحثون آليات مكافحة تمويل الإرهاب والفساد وأوضاع النازحين بالمنطقة
100 فرصة عمل جديدة لذوي الهمم بسلسلة مطاعم عالمية
الزمالك يشكو زيزو لهاني أبو ريدة بسبب إساءته خلال التتويج بالسوبر
تعديل الخريطة الزمنية للدراسة وتحديث المناهج .. ماذا أعلن وزير التعليم اليوم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

سحر نصر: شيخ الأزهر أول من دعا لنصرة أشقائنا بإطلاق حملة “أغيثوا غزة”

الدكتورة سحر نصر، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات
الدكتورة سحر نصر، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات
إيمان طلعت

قالت الدكتورة سحر نصر، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر ، إن الحرصَ على تضافر الجهود والتعاون في تلك المرحلة الحرجة ضرورة أساسية لدعم وإغاثة غزة بكل الاحتياجات الرئيسية التي تكفل لأشقائنا في القطاع الحق في الحياة الكريمة والرعاية الصحية والأمن الغذائي.

وأكدت أمين بيت الزكاة، خلال مشاركتها في القمة الدولية الإنسانية من أجل غزة التي تُعقد في العاصمة التركية إسطنبول، أن إطلاق حملة «أغيثوا غزة» تحت إشراف شيخ الأزهر كان لها دور رئيس مع مؤسسات الدولة المصرية والمجتمع المدني في إدخال كميات هائلة من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى غزة طوال العامين الماضيين؛ والتي بلغت أكثر من 25 ألف طن من المواد الغذائية والمياه النقية والأدوية وألبان الأطفال والمستلزمات المعيشية وأدوات النظافة الخاصة بالسيدات والملابس والبطاطين والخيام عن طريق ميناء رفح البري على الحدود المصرية الفلسطينية؛ لإغاثة أهلنا الذين حُوصِروا داخل قطاع غزة؛ وقد شارك في تلك الحملة وفود شعبية من أكثر 85 دولة حول العالم.

وعبَّرت الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات، عن الألم الذي كان يعتصر قلوبنا جميعًا جرَّاء المشاهد المأساوية التي كان يتعرض لها أشقاؤنا في غزة؛ ومن أجل ذلك بذلنا جهدًا كبيرًا من أجل تجهيز اثنتي عشرة قافلة إغاثية لإيصالها إلى قطاع غزة لنَجْدة المستضعفين هناك.

وأشارت إلى بعض الرسائل المغلوطة التي كان يروجها البعض عن عدم وصول المساعدات، خلافًا للحقيقة، والتي لم تؤثر سلبًا أو توقِف مسيرة هذا العمل الإنساني أو تُعطل أداء الرسالة التي وضع أساسها شيخ الأزهر بكلمة فضيلته «على نياتِكم تُرزَقون»؛ وعلى هذا الأساس كنا دائمًا نُجدِّد العهد والنية ونشحذُ الهمّة والعزم لإعداد قافلة تلو الأخرى؛ حتى وصلنا للقافلة الثانية عشرة، وأنه يجري حاليًا تجهيز قافلة كبرى تحوي عشرات الآلاف من الخيام للإيواء والإغاثة، كضرورة حالَّة ومُلِحّة في هذا التوقيت لحماية أشقائنا الفلسطينيين من برد الشتاء القارص.

وشددت الدكتورة سحر نصر، أن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر يُولِي عناية خاصة بالنساء الفلسطينيات في غزة، حيث وجَّه فضيلته بتوفير مستلزمات العناية الطبية والصحية لهن، علاوة على توفير ألبان لأطفالهن.

في ختام القمة؛ وجَّه المنظِّمون الشكر لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية وأهلنا في غزة، كما وجَّهوا الشكر للأستاذة الدكتورة سحر نصر، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات؛ لمشاركتها المتميزة؛ آملين أن ينعقد المؤتمر القادم في مصر قريبًا قُبيل شهر رمضان المقبل بإذن الله.

الدكتورة سحر نصر الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات شيخ الازهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

مجلس النواب

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ترشيحاتنا

ارشيفية

استجواب مالك المنزل.. تطور في جريمة جثة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

الفيديو

إيداعه فى مصحة لعلاج الإدمان.. كشف تفاصيل فيديو لشخص يسير فى حالة عدم اتزان

الواقعة

الكاميرات صورتهم.. القبض على 3 أشخاص سرقوا متعلقات من داخل سيارة بالجيزة

بالصور

وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة

وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة
وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة
وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة

البسلة الطازة في بيتك بمذاق الفريش والجزر.. طريقة سهلة ولذيذة غير مخزنة

البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة
البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة
البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة

سعر ومواصفات MG8 موديل 2025 في السعودية والإمارات

إم جي 8
إم جي 8
إم جي 8

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد