أخبار العالم

الجارديان: رسائل جديدة تكشف تورط ترامب في فضيحة إبستين

ترامب وزوجته مع إبستين وصديقته
القسم الخارجي

كشفت صحيفة ذا جارديان البريطانية، أن رسائل إلكترونية جديدة جرى الكشف عنها في الكونجرس الأمريكي تشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان على علم بأنشطة المستثمر الراحل جيفري إبستين غير القانونية، والمتعلقة بالاتجار بالبشر واستغلال الفتيات القاصرات، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.

وقالت الصحيفة إن الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي نشروا ثلاث رسائل تعود إلى فترات متفاوتة بين عامي 2011 و2019، أظهرت أن إبستين كتب في إحداها إلى شريكته السابقة غيلين ماكسويل قائلاً: "بالطبع ترامب كان يعلم بشأن الفتيات"، مشيرةً إلى أن الرسائل تتحدث عن لقاءات جمعته بالرئيس الأمريكي الحالي داخل منازل إبستين في فلوريدا ونيويورك.

وفي رسالة أخرى إلى الكاتب والصحفي مايكل وولف عام 2019، قال إبستين إن ترامب طلب منه مغادرة منتجع "مار ألاغو" في فلوريدا، مضيفاً: "بالطبع كان يعرف عن الفتيات، وقد طلب من غلين التوقف". أما الرسالة الثالثة فكانت تتعلق بمحاولة إبستين صياغة رد إعلامي لترامب قبيل مقابلة مع شبكة سي إن إن حول علاقتهما.

البيت الأبيض يهاجم والديمقراطيون يطالبون بالشفافية

وفي أول تعليق رسمي، وصف ترامب ما ورد في التسريبات بـ"الخدعة الديمقراطية الجديدة" التي تهدف إلى تشويه سمعته، قائلاً عبر منصة "تروث سوشيال": "إنهم يحاولون إعادة قصة إبستين الكاذبة لصرف الأنظار عن فشلهم في إدارة الإغلاق الحكومي".

أما المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، فقالت خلال مؤتمر صحفي إن الوثائق "لا تثبت أي تهمة" ضد الرئيس، مؤكدة أن ترامب "لم يرتكب أي مخالفة" وأنه كان "محترماً وودوداً" مع إحدى الضحايا التي تبين لاحقاً أنها فيرجينيا جيوفري، التي كانت قد اتهمت إبستين وماكسويل وآخرين بالاستغلال، لكنها لم تتهم ترامب مباشرة.

في المقابل، دعا نواب ديمقراطيون إلى نشر ما يعرف بـ"ملفات إبستين" كاملة، والتي يعتقد أنها تتضمن مراسلات وسجلات طيران وأسماء شخصيات سياسية واقتصادية بارزة. وقال النائب الديمقراطي روبرت غارسيا إن "كلما حاول ترامب إخفاء ملفات إبستين، كلما اكتشفنا المزيد"، فيما أكد النائب رو خانا أن "الشفافية واجب عام، والضحايا يستحقون العدالة".

مطالب بإفراج كامل عن الملفات

من جانبها، قالت السيناتور الديمقراطية آمي كلوبوشار إن "الأمريكيين يستحقون معرفة الحقيقة كاملة"، مضيفة أن إدارة ترامب مطالَبة بالوفاء بوعدها ونشر الوثائق المتعلقة بالقضية.

أما زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب هاكيم جيفريز، فقد اتهم الجمهوريين بأنهم "يديرون برنامج حماية للمتحرشين"، قائلاً إن رئيس المجلس مايك جونسون يتعمد تأجيل التصويت على نشر الملفات لحماية الرئيس.

ماكسويل تطلب عفواً من ترامب

وفي تطور لافت، كشفت لجنة في مجلس النواب أن غيلين ماكسويل، التي تقضي حكماً بالسجن 20 عاماً بتهمة التورط في شبكة إبستين، طلبت عفواً رئاسياً من ترامب، في حين كانت المحكمة العليا الأميركية قد رفضت الشهر الماضي استئنافها لإلغاء الحكم.

إبستين ترامب جارديان

