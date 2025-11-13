توقف الدعاية وبدء الصمت لمرشحي المرحلة الثانية من انتخابات النواب.. في هذا الموعد

تبدأ فترة الصمت الدعائى لمرشحى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، يوم الخميس 20 نوفمبر الجاري، كما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

تسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، صباح أمس، نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 عقب انتهاء اليوم الثانى والأخير من التصويت فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والسماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابى من الإدلاء بصوته، وقيام رؤساء اللجان الانتخابية البالغ عدد 5606 لجنة على مستوى 14 محافظة، بفرز أصوات الناخبين التى أدلوا بها على مدار يومى 10 و11 نوفمبر، وأعلنوا الحصر العددى الاصوات التى حصل عليها كل مرشح وما حصلت عليه القائمتين.

وأضافت الهيئة أن هذه الإنتخابات شهدت حضورا كثيفا من الناخبين وان اللجان العامة تسلمت هى الأخرى نتائج اللجان الفرعية واعلنت الحصر العددي فقط وبدأت ترسل كل لجنة عامة فى كل محافظة النتائج مجمعة إلى لجان المتابعة وقامت بدورها بتسليمها إلى الهيئة الوطنية.

ويقوم الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية بتنقيح ومراجعة كافة النتائج وضم أصوات المصريين بالخارج إليها بهدف تقديمها إلى أعضاء مجلس إدارة الهيئة للقيام بالمراجعة النهائية وإعلان النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر الجارى، ونبهت الهيئة الوطنية للانتخابات على جميع اللجان بعدم اعلان أى نتائج لأن الهيئة هى الجهة الوحيدة المنوطة بإعلان النتائج.

وقال القاضى أحمد بندارى إن إجراءات فرز الأصوات في انتخابات مجلس النواب بدأت بقيام رئيس كل لجنة بفصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي عن تلك التى تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة ويحرر محضر مستقل بكل نظام، ثم يقوم فى حضور أمناء اللجنة ومن يحضر من مندوبى المرشحين والقوائم وممثلى الإعلام والمتابعين والمترجمين والزائرين المتواجدين بتحديد الصناديق التى سيبدأ فرزها ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المغلق بها من واقع ما هو مثبت بمحضر إجراءات اللجنة داخل النموذج المعد لذلك، ويعلن كل رئيس لجنة فرعية العدد الحصرى للأصوات، وهو عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد االناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة، وعقب انتهاء الفرز سلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التى تحتوي على بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأي وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة.

وقامت اللجان العامة بإعلان العدد الحصرى للأصوات كل لجنة عامة على أن تتلقى اللجان العامة الطعون الانتخابية من المرشحين على نتائج الحصر العددي للاصوات التى تم فرزها فى موعد أقصاه 24 ساعة من إعلان الحصر العددي، وفور تلقيها ترسلها الهيئة الوطنية للانتخابات التى تفصل فيها فى موعد أقصاه 24 ساعة من استلامها وتخطر المتظلم بنتيجة قرارها فى موعد أقصاه 24 ساعة من صدوره.

تعلن نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب يوم 18 نوفمبر ويتم احتساب الفوز للمرشح في النظام الفردى عن طريق إعلان انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أُعطيت فى الانتخاب بالدائرة الانتخابية (50+1 من الأصوات الصحيحة)، وإذا لم تتوفر الأغلبية لأى من المترشحين أو لبعضهم، تجرى جولة الإعادة بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، وأنه نظرا لترشح قائمة واحدة في نظام القوائم فيتم احتساب الفوز بالحصول على نسبة 5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدين في كل دائرة من دوائر القوائم.

وقررت اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب 2025، بالدائرة الأولى قسم شرطة المنتزه ومقرها كلية النصر بمنطقة فيكتوريا، إبطال الأصوات بصناديق الاقتراع في اللجنة الفرعية رقم 14، وقبول طعن أحد المرشحين الذى قام بتصوير فيديو للجنة وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعى.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيديو على نطاق واسع تحت عنوان مرشح برلماني يوثق واقعة داخل إحدى اللجان الانتخابية بدائرة المنتزه، والذى يظهر فيه أحد المرشحين، وهو يصور صندوق اقتراع تم تفريغه من بطاقات الاقتراع، فيما تقدم أيضا ذات المرشح بطعن على هذا الصندوق، وفحصت اللجنة العامة الطعن المقدم من المرشح، وتم ابطال صندوق الاقتراع في هذه اللجنة.