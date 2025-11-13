إنهاء أطول إغلاق حكومي بتاريخ الولايات المتحدة بتوقيع ترامب على قانون "تمويل الحكومة"

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم /الخميس/، على مشروع قانون تمويل الحكومة؛ مما يمثل نهاية رسمية لأطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.



وقال ترامب - في خطاب ألقاه من المكتب البيضاوي، عقب التوقيع - "أريد فقط أن أقول للشعب الأمريكي: لا تنسوا هذا مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي وغيرها من الأمور؛ لا تنسوا ما فعلوه ببلدنا.. أدعو اليوم إلى عدم دفع مستحقات شركات التأمين، بل إعطاء هذا المبلغ الضخم من المال مباشرة للشعب"، مضيفا "سنعمل على أمر يتعلق بالرعاية الصحية؛ بإمكاننا تحقيق نتائج أفضل بكثير". وفق شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية.



ووافق مجلس النواب - الذي يهيمن عليه الجمهوريون بأغلبية بسيطة - على مشروع القانون بأغلبية 222 صوتًا مقابل 209، حيث صوت لصالحه جميع الجمهوريين تقريبا وعدد قليل من الديمقراطيين.



وقبل توقيعه مشروع قانون إعادة فتح الحكومة؛ حث ترامب، الجمهوريين في مجلس الشيوخ على إعادة النظر في إلغاء حق النقض (الفليبستر) في وقت يواجه فيه الكونجرس الآن موعدا نهائيا جديدا للتمويل (30 يناير).. وقال ترامب: "أدعو أيضا إلى إنهاء سياسة التعطيل حتى لا يتكرر هذا الأمر أبدا؛ لو أنهينا سياسة التعطيل، لما تكرر هذا الأمر أبدا، ولا تنسوا، لدينا موعد آخر قادم في المستقبل القريب؛ لن نسمح بتكرار هذا أبدا".



وسيعود إلى العمل نحو 670 ألف موظف حكومي تم تسريحهم مؤقتا، كما سيحصل عدد مماثل ممن بقوا في مناصبهم دون أجر من بينهم أكثر من 60 ألف مراقب حركة جوية وموظف أمن المطارات، على رواتبهم المتأخرة.



وينص الاتفاق - أيضا - على إعادة الموظفين الفيدراليين الذين سرّحهم ترامب أثناء فترة الإغلاق، فيما سيعود السفر الجوي الذي تعطل في أنحاء البلاد إلى طبيعته بشكل تدريجي.