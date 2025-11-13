مفتي الجمهورية يدين الحادث الإرهابي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد

أعرب أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عن إدانته البالغة واستنكاره الشديد للحادث الإرهابي الذي وقع في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء.

وأكد فضيلة المفتي، أن سفك الدماء المعصومة جريمة كبرى تتنافى مع قيم الإنسانية والشرائع السماوية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الجرائم لا تمتّ إلى الدين بصلة، وإنما تعكس فكرًا منحرفًا وسلوكًا إجراميًّا يهدف إلى زعزعة الأمن وإثارة الفوضى، داعيًا إلى مواجهة الفكر المتطرف بكل حزم ووعي.

هذا ويتقدّم فضيلة مفتي الجمهورية، بخالص التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب باكستان في هذا المصاب الأليم، راجيًا من الله تعالى الرحمة للضحايا، والشفاء العاجل للمصابين، وأن يعمّ الأمن والاستقرار جميع دول العالم.