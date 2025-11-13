قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
10 يناير .. موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الترم الأول

ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الفصل الدراسي الأول ، و الفصل الدراسي الثاني

موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الدور الأول

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الفصل الدراسي الأول هو 10 يناير 2026 ، بينما قررت الوزارة أن يكون موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الفصل الدراسي الثاني يوم 16 مايو 2026

 موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الدور الثاني

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الدور الثاني وتحديد المستوى ستعقد بداية من يوم السبت الموافق 11 يوليو 2026  ، وذلك طبقا للجداول التي تصدرها إدارة ابناؤنا في الخارج بالإدارة العامة للامتحانات والتي يتم إعلانها على المنصة الالكترونية .

امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 عن طريق المنصة الالكترونية المخصصة لها على موقع وزارة التربية والتعليم للطلاب الذين يطلبون الالتحاق بها

وتعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 على نظام الفصلين الدراسيين من خلال المنصة الالكترونية المخصصة على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 

 ويعفى الطلاب المتقدمين لـ امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 من درجات اعمال السنة ، والأنشطة التربوية والامتحانات العملية المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن

نتيجة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 

ويتم التعبير عن نتيجة تقييم الطلاب في جميع المواد الدراسية بجميع الصفوف الدراسية بالإشارة إليها اجتاز / لم يجتاز طبقا لآلية عقد امتحانات أبناؤنا في الخارج التي نص عليها الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2022 وتعقد امتحانات ابناؤنا في الخارج تحت اشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

