حسام عبدالغفار: الدولة ملتزمة ببناء نظام صحي مرن ومستدام يتماشى مع رؤية مصر 2030

نظمت وزارة الصحة والسكان ورشة عمل بعنوان «برنامج رفع القدرات المهنية في علاج الحروق لمقدمي الخدمة الطبية»، بالتعاون مع مؤسسة إيني الإيطالية ومستشفى نيجواردا، وذلك ضمن النسخة الثالثة للمؤتمر (PHDC’25) تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشعار «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص»، خلال الفترة 12-15 نوفمبر الجاري.

وأعرب الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، عن سعادتها بالشراكة مع إيني وشركاء دوليين مثل مستشفى نيجواردا، مؤسسة سان دوناتو، ومؤسسة إيكو، إلى جانب جهات إيطالية حكومية وخاصة؛ لتعزيز التنمية الصحية، بناء القدرات، وتبادل الخبرات، مؤكدًا أن هذا النموذج يدعم جودة الرعاية الصحية والعدالة في الوصول إليها، تنفيذًا لرؤية الدولة نحو التنمية المستدامة.

وأضاف أن التعاون أثمر مبادرات تجسد «الصحة من أجل التنمية»، منها: تدريب الفرق الطبية المصرية في الرعاية الحرجة وعلاج الحروق مع نيجواردا؛ إنشاء مركز رعاية أولية ببورسعيد وتوريد معدات لـ27 مستشفى؛ 9 برامج تدريبية للأطباء والتمريض؛ دعم وحدات الحروق بالقاهرة الكبرى ومستشفى السلام ببورسعيد؛ وحملات توعية للوقاية من الحروق والأمراض المعدية.

توسيع التعاون الدولي لتحسين الخدمات

وأكد عبدالغفار التزام الدولة ببناء نظام صحي مرن ومستدام يتماشى مع رؤية مصر 2030، موجهًا الشكر لإيني ونيجواردا، ومشددًا على توسيع التعاون الدولي لتحسين الخدمات.

وأوضح أن الورشة ناقشت رفع كفاءة الكوادر الصحية وتطوير خدمات الحروق، مع تنظيم حملات توعية ببورسعيد وبرامج تدريبية متخصصة.

من جانبه، أعرب فيليبو بيرتي، الأمين العام لمؤسسة إيني، عن تقديره للشراكة التي حققت نجاحات في تدريب الكوادر المصرية، معززة تبادل الخبرات وارتقاء جودة الرعاية الصحية.