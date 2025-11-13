قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار البنزين اليوم الخميس
الاثنين والثلاثاء.. موعد التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية داخل مصر
الين الياباني يتراجع إلى مستوى قياسي أمام اليورو وسط ضغوط حكومية لإبطاء رفع الفائدة
جمعة وسبت.. موعد بدء التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية خارج مصر
الجارديان: رسائل جديدة تكشف تورط ترامب في فضيحة إبستين
استجابة لدعوة الملك.. السعوديون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبا للمطر
حسام عبدالغفار: الدولة ملتزمة ببناء نظام صحي مرن ومستدام يتماشى مع رؤية مصر 2030
توقف الدعاية وبدء الصمت لمرشحي المرحلة الثانية من انتخابات النواب.. في هذا الموعد
هل الصدقة تكفي لتكفير الذنوب؟.. أمين الإفتاء يجيب
سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 13-11-2025
حسام عبدالغفار: الدولة ملتزمة ببناء نظام صحي مرن ومستدام يتماشى مع رؤية مصر 2030

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار
عبدالصمد ماهر

نظمت وزارة الصحة والسكان ورشة عمل بعنوان «برنامج رفع القدرات المهنية في علاج الحروق لمقدمي الخدمة الطبية»، بالتعاون مع مؤسسة إيني الإيطالية ومستشفى نيجواردا، وذلك ضمن النسخة الثالثة للمؤتمر (PHDC’25) تحت رعاية السيد  الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشعار «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص»، خلال الفترة 12-15 نوفمبر الجاري.

وأعرب الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، عن سعادتها بالشراكة مع إيني وشركاء دوليين مثل مستشفى نيجواردا، مؤسسة سان دوناتو، ومؤسسة إيكو، إلى جانب جهات إيطالية حكومية وخاصة؛ لتعزيز التنمية الصحية، بناء القدرات، وتبادل الخبرات، مؤكدًا أن هذا النموذج يدعم جودة الرعاية الصحية والعدالة في الوصول إليها، تنفيذًا لرؤية الدولة نحو التنمية المستدامة.

وأضاف أن التعاون أثمر مبادرات تجسد «الصحة من أجل التنمية»، منها: تدريب الفرق الطبية المصرية في الرعاية الحرجة وعلاج الحروق مع نيجواردا؛ إنشاء مركز رعاية أولية ببورسعيد وتوريد معدات لـ27 مستشفى؛ 9 برامج تدريبية للأطباء والتمريض؛ دعم وحدات الحروق بالقاهرة الكبرى ومستشفى السلام ببورسعيد؛ وحملات توعية للوقاية من الحروق والأمراض المعدية.

توسيع التعاون الدولي لتحسين الخدمات

وأكد عبدالغفار التزام الدولة ببناء نظام صحي مرن ومستدام يتماشى مع رؤية مصر 2030، موجهًا الشكر لإيني ونيجواردا، ومشددًا على توسيع التعاون الدولي لتحسين الخدمات.

وأوضح أن الورشة ناقشت رفع كفاءة الكوادر الصحية وتطوير خدمات الحروق، مع تنظيم حملات توعية ببورسعيد وبرامج تدريبية متخصصة.

من جانبه، أعرب فيليبو بيرتي، الأمين العام لمؤسسة إيني، عن تقديره للشراكة التي حققت نجاحات في تدريب الكوادر المصرية، معززة تبادل الخبرات وارتقاء جودة الرعاية الصحية.

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

إيلون ماسك

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء

