عاجل
عرض مثلث الحب بالقاهرة السينمائي الدولي.. السبت
مجلس القضاء الأعلى العراقي يدعو للإسراع بتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية
المفوضية الأوروبية: الأصول الروسية هي الطريقة الأكثر فاعلية لتمويل أوكرانيا
الرئيس السيسي يهنئ نظيره الفلسطيني بذكرى العيد الوطني
حملات رقابية للتفتيش على الأسواق والمحال العامة والمخابز بالإسكندرية
ما حكم ضرب الزوجة تاركة الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
بيطري سوهاج يواصل المعركة ضد الأوبئة.. تحصين أكثر من 100 ألف رأس ماشية في حملة موسّعة
لو تعرضت لحادث أو اعتداء .. خطوات تقديم بلاغ إلكتروني للنيابة من الموبايل |فيديو
حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية.. تحذير من الأرصاد عن طقس اليوم الخميس
المبعوث الأمريكي إلى العراق: نتطلع للعمل مع الحكومة المقبلة
النقل توقع عقدًا لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائى السريع مع اتحاد شركات
شبورة مائية وأجواء خريفية حارة.. حالة الطقس اليوم| فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

روسيا تدعو لإنشاء مساحة أمنية غير قابلة للتجزئة في القارة الأوروبية

محمود نوفل

استقبل السُّلطان العماني هيثم بن طارق المعظم بقصر البركة العامر صباح اليوم سيرجي كوزوتوفيتش شويغو سكرتير مجلس الأمن بروسيا الاتحادية.

ووفق الوكالة العمانية ، فقد بحث الجانبان أوجه التعاون بين سلطنة عُمان وروسيا الاتحادية في المجالات الأمنية والعسكرية، واستعراض مسارات التعاون المشترك بما يعزّز الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.كما تم التطرق إلى عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة  الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني.

ومن جانبه ، صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو قائلا : بحثنا في مصر وسلطنة عمان قضايا التعاون العسكري " ، فهذه ليست المرة الأولى التي تُثير فيها أوروبا الهستيريا المعادية لروسيا بين مواطنيها.

وقال : روسيا دعت مرارا على مدى العقود الماضية إلى إنشاء مساحة أمنية غير قابلة للتجزئة في القارة الأوروبية.

وختم تصريحاته قائلا : أصبح من الصعب على رعاة كييف التوضيح لدافعي الضرائب في بلادهم أسباب ارتفاع أسعار الكهرباء وإغلاق المصانع وخفض المزايا الاجتماعية.

سلطنة عمان هيثم بن طارق روسيا سكرتير مجلس الأمن الروسي القارة الأوروبية

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

