استقبل السُّلطان العماني هيثم بن طارق المعظم بقصر البركة العامر صباح اليوم سيرجي كوزوتوفيتش شويغو سكرتير مجلس الأمن بروسيا الاتحادية.

ووفق الوكالة العمانية ، فقد بحث الجانبان أوجه التعاون بين سلطنة عُمان وروسيا الاتحادية في المجالات الأمنية والعسكرية، واستعراض مسارات التعاون المشترك بما يعزّز الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.كما تم التطرق إلى عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني.

ومن جانبه ، صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو قائلا : بحثنا في مصر وسلطنة عمان قضايا التعاون العسكري " ، فهذه ليست المرة الأولى التي تُثير فيها أوروبا الهستيريا المعادية لروسيا بين مواطنيها.

وقال : روسيا دعت مرارا على مدى العقود الماضية إلى إنشاء مساحة أمنية غير قابلة للتجزئة في القارة الأوروبية.

وختم تصريحاته قائلا : أصبح من الصعب على رعاة كييف التوضيح لدافعي الضرائب في بلادهم أسباب ارتفاع أسعار الكهرباء وإغلاق المصانع وخفض المزايا الاجتماعية.