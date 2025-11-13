قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سموحة يعلن قائمته استعدادًا لمواجهة الأهلي في نهائي السوبر لكرة اليد بالإمارات

أعلن الجهاز الفني لفريق سموحة لكرة اليد للرجال بقيادة حسين زكي عن قائمة الفريق استعداداً لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد NBE 2025، والمقرر إقامته يوم الجمعة 14 نوفمبر الجاري.

وضمت قائمة سموحة كلًا من، عبد الله إمام سلامة، جلال أمين جلال، أدهم جمال محمد، عمر أحمد عطية، محمد مصطفى أمين، يوسف أحمد محمد فريد، محمد جمال محمد، ياسين محمد عبد المنعم، زياد محمود حسن، يوسف طارق محمد، حسن أحمد محمد، محمد أحمد محمد خليل، هشام باسم عبد المعز، محمود علي عبد المطلب، أحمد سعيد محمد، محمد أحمد إسماعيل، مروان حاتم نبيل، وعمر مصطفى محمد.

ويواصل فريق سموحة استعداداته لمباراة النهائي، حيث يخوض اليوم الخميس تدريبه الثاني على صالة استاد خليفة بن زايد بمدينة العين، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت الإمارات، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

وكان الفريق قد أدى مرانه الأول أمس الأربعاء فور وصوله إلى مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسط أجواء حماسية وتركيز كبير من اللاعبين والجهاز الفني، الذين يسعون لتقديم أداء قوي أمام الأهلي في المواجهة المنتظرة غداً الجمعة.

وتقام البطولة هذا العام في دولة الإمارات بتنظيم من الشركة المتحدة للرياضة، بالتعاون مع الاتحادين المصري والإماراتي لكرة اليد، في إطار دعم اللعبة وتعزيز العلاقات الرياضية بين البلدين الشقيقين.

وكانت قنوات "أون سبورت"، برعاية الشركة المتحدة للرياضة، قد نشرت عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أعلنت فيه تفاصيل اللقاء المنتظر بين الأهلي وسموحة، مؤكدة أن المباراة ستنقل حصريًا عبر شاشتها في تغطية مميزة تشمل التحليل الفني والاستوديو الخاصة بالبطولة.

ويقام النهائي على صالة استاد خليفة بن زايد بنادي العين، التي تتسع لنحو 2000 مشجع، وسط توقعات بحضور جماهيري مميز من الجالية المصرية في الإمارات.

وكان الأهلي قد تأهل إلى النهائي بعد فوزه على سبورتنج بنتيجة 29-22 في نصف النهائي الذي أقيم على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، فيما حجز سموحة مقعده في المباراة النهائية بعد فوز مثير على الزمالك بنتيجة 29-28.

