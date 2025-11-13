قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

يقدم موقع "صدي البلد " أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 11 نوفمبر بالبورصة وللمستهلك بالأسواق ، حيث تشهد أسعار الدواجن والبيض تراجعا يوما بعد يوم ، وذلك نتيجة لانخفاض سعر الأعلاف ، حيث تمثل الأعلاف 70% من تكلفة إنتاجه الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 60 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 65 جنيها ، أى انخفضت 5 جنيها وتصل  للمستهلك بسعر 74 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 42 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 58 جنيها.
 

كما انخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 83 جنيه بعدما كان سعرها 95 جنيهات أمس وتصل للمستهلك بسعر 94 جنيهًا.

كذلك ارتفعت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر  125 جنيهًا.
 

سعر كيلو البانيه

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  200 لـ 170 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 70 ل 80  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.
 

أسعار البيض اليوم 

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 120 جملة لتصل للمستهلك بسعر135 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 160 جنيها.

كما انخفضت  سعر كرتونة البيض الأبيض 115 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 130 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.
 


تراجع أسعار الدواجن والبيض 

ومن جانبه ، أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،  أن سعر كرتونة البيض تراجع حوالى 50 جنيهًا فبعد أن كان سعرها 160 و 165 جنيهًا وصلت حاليا ل 110 جنيهًا بالمزرعة ، وعلى الرغم من أنه من مصلحة المستهلك إلا أنه يعود بالخسارة على المربيين .

وأشار "الزيني" خلال تصريحات ل"صدي البلد " إلي أن البيض لم يشهد وحده الانخفاض ، حيث هبطت أيضًا أسعار الدواجن بالأسواق ومازالت تواصل الهبوط حتى وصل السعر بالمزرعة حوالى60 جنيهًا. 

وكشف الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن أسباب انخفاض أسعار البيض خلال الآونة الأخيرة،  قائلا :" انتاج الدورات الجديدة الذى ظهر  مؤخرا أدى إلي زيادة المعروض أمام المواطنين وبالتالى انخفضت أسعاره" .

كما توقع "الزيني"انخفاض قادم فى أسعار كرتونة البيض ليقل سعرها إلي أقل من 100 جنيهًا،  حيث من المنتظر دخول إنتاج كبير من دورات جديدة إلي الأسواق.

وبسؤاله عن الأعلاف أضاف أن الأعلاف وخاماتها متوفرة أمام المربيين ومع تراجع سعر الدولار نجد هبوط في أسعار الأعلاف .

وأشار إلى أن الجميع لا يريد خسارة لأحد، والعمل على توازن الأسعار لتحقيق هامش ربح للمنتج من أجل عدم خروج المنتج من عملية التربية، ومن ثروة الدواجن.
 

أسعار الدواجن البيض الدواجن الفراخ البانيه

