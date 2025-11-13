لتلبية الطلب عليها.. زيادة العملات التذكارية للمتحف المصرى الكبير

قرر أحمد كجوك وزير المالية، زيادة العملات التذكارية للمتحف المصرى الكبير لتلبية الإقبال المتزايد على اقتنائها داخل مصر وخارجها.

قال جمال حسين رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إن هناك أنماطًا متنوعة ومتميزة من العملات التذكارية الذهبية والفضية التى توثق أهم معالم المتحف المصرى الكبير، بما يلبي جميع رغبات المواطنين والسياح.

أضاف أنه بدأ منذ أيام طرح هذه العملات التذكارية للبيع بشهادات مؤمنة فى منفذ مصلحة «سك العملة» بالقاهرة، وقد شهدت إقبالاً كبيرًا، لافتًا إلى أن أسعار هذه العملات التذكارية من خام الذهب هى: ٨٤ ألف جنيه لفئة الجنيه، و٢٧٣ ألف جنيه لفئة ٥ جنيهات، و٤٢٠ ألف جنيه لفئة ١٠ جنيهات، و٤٧٢,٥ ألف جنيه لفئة ٢٥ جنيهًا، و٤٩٨,٧٥ ألف جنيه لفئة ٥٠ جنيهًا، و٥٥١

٢٥ ألف جنيه لفئة مائة جنيه، ومن خام الفضة: ٢٥٨٠ جنيهًا لفئة الجنيه، و٣٠١٠ جنيهات لفئة ٥ جنيهات، و٣٤٤٠ جنيهًا لفئة ١٠ جنيهات، و٤٠٤٢ جنيهًا لفئة ٢٥ جنيهًا، و٤٣٠٠ جنيه لفئة٥٠ جنيهًا، و٥١٦٠ جنيهًا لفئة مائة جنيه.

أكد الدكتور شريف حازم، مستشار وزير المالية للشئون الهندسية، أنه يجرى التنسيق مع وزارة السياحة والآثار لإنتاج إصدارات تذكارية جديدة لأهم المعروضات الأثرية بالمتحف الكبير، وذلك في إطار خطة شاملة لإحياء وتوثيق الرموز التاريخية المصرية.

أشار إلى أننا نستهدف التوسع في بيع العملات التذكارية من خلال الموقع الإلكتروني، استجابة للطلب الكبير عليها الذى يعكس المكانة العالمية للمتحف المصرى الكبير.