أكد الدكتور سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد مواصلة تنظيم مراجعات نهائية لطلاب الشهادة الإعدادية بالاستعانة بنخبة من المعلمين والخبراء المختصين بكافة المواد الدراسية، وذلك للتخفيف عن أولياء الأمور والحد من الدروس الخصوصية، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتكثيف المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية، بالتزامن مع قرب امتحانات نصف العام الدراسي.

تعليم الوادي الجديد تنفذ مراجعات نهائية لطلاب الشهادة الإعدادية

وأكد وكيل وزارة التعليم في تصريح له، اليوم الجمعة، أن هذه المحاضرات تأتي من منطلق الاهتمام بتوفير كافة سبل الدعم للطلاب ومواجهة الدروس الخصوصية، وتخفيف العبء عن أولياء الأمور، ولدعم الطلاب بشرح المناهج الدراسية، وإطلاعهم على مفاتيح المنهج الدراسي وأساليب الامتحانات، حيث تضم المراجعات التعليمية نخبة من المعلمين المتميزين وذوي الخبرات بالتخصصات المختلفة.