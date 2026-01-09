بمشاركة مئات المواطنين .. انعقاد مقارئ الجمهور بمساجد الوادي الجديد

واصلت مديرية أوقاف الوادي الجديد اليوم الجمعة، فعاليات مقارئ الجمهور بمساجد المديرية والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث حرصت المديرية على توفير الأجواء الإيمانية المناسبة لمدارسة القرآن الكريم وتجويده، بما يسهم في نشر الفكر الوسطي وربط المجتمع بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

تفعيل دور المساجد كمنارة للعلم

وأكدت المديرية في بيان لها، أن هذا النشاط يأتي ضمن خطة متكاملة لتفعيل دور المسجد كمنارة علمية وتثقيفية تخدم كافة فئات المجتمع، وذلك في إطار الدور الدعوي والقرآني الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وتحت رعاية وإشراف الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام أوقاف الوادي الجديد.

جدير بالذكر أن مقارئ الجمهور تشهد إقبالًا كبيرًا من روَّاد المساجد لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه.