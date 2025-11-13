قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

التضامن: نعمل على توثيق تجربة تكافل وكرامة باحترافية ليتم عرضها في المحافل الدولية

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة فادية سعادة المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، والوفد المرافق لها بحضور  رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعى والتمكين الاقتصادي، ومدير برنامج «تكافل وكرامة» ، والأستاذة أميرة تاج الدين مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وتناول اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون بين الجانبين، خاصة في برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للأسر الأولى بالرعاية.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بالمديرة الإقليمية للتنمية البشرية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي والوفد المرافق لها، مشيدة بالتعاون مع البنك الدولي في إطار الحماية الاجتماعية وفريق العمل في القاهرة وواشنطن.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى التطوير والتحديث المستمر الذي تشهده  قواعد البيانات الخاصة ببرنامج " تكافل وكرامة"، مشددة كذلك على ضرورة الحفاظ على الطابع الديناميكي أو الحيوي لبرنامج " تكافل وكرامة".

وأكدت الدكتورة مايا مرسي ضرورة العمل على توثيق التجربة المصرية بدقة واحترافية ليتم عرضها في المحافل الدولية، كما يمكن إعداد دراسة تتطور لاحقا إلى كتاب يمكن أن يتم تدريسه في الجامعات والاستفادة من الدروس المستفادة.

ومن جانبه أبدى فريق البنك الدولي تقديره للتعاون البناء والمثمر طوال الفترة الماضية والتجربة الفريدة في الحماية الاجتماعية المتمثلة في برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" الذي مر على انطلاقه 10 أعوام، معربين عن تطلعهم لمزيد من العمل مع وزارة التضامن الاجتماعي خاصة في برامج التمكين الاقتصادي التي تسهم في تحول الأسر والانتقال من الدعم إلى التمكين والإنتاج.

مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي المديرة الإقليمية للتنمية البشرية دعم شبكات الأمان الاجتماعى

بالصور

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء

