تأسّيًا بالسنة النبوية عند تأخر الغيث..السعودية تؤدي صلاة الاستسقاء في الحرمين الشريفين
ما حكم القتـ.ل الرحيم للمريض؟.. مفتي الجمهورية يجيب
3 وزراء يفتتحون مركز التميز لتحلية المياه وبنك الجينات في جنوب سيناء
بعد انضمامه .. مدافع الزمالك يوجّه رسالة مؤثرة لـ حسام حسن بمعسكر منتخب مصر
بنحب نفرك.. تعليق ساخر من شوبير على عقوبات الأهلي
مدير صندوق مكافحة الإدمان يزور "بيت التطوع" بجامعة القاهرة ويلتقي المتطوعين
عمل مذكور في القرآن لسعة الرزق والذرية الصالحة.. داوم عليه سترى العجب
25 ألف شقة ..تفاصيل الطرح الجديد لـ الإسكان الاجتماعي
اليوم الثامن من بطولة العالم للرماية يشهد استعدادات حاسمة لمنافسات السيدات
تعرف على أقصر نهار في عام 2025.. متى يحدث ولماذا؟
«مفيش حاجة تبرر الشتيمة».. عمرو الدردير يُوجّه رسالة لجمهور الزمالك بشأن زيزو
حقك محفوظ.. وزارة العمل تعيد لمواطن من ذوي الهمم أجره المتأخر
أخبار البلد

الأمم المتحدة تبحث مع الهلال الأحمر دعم الجهود الإنسانية في غزة

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

استقبل الهلال الأحمر المصري، الدكتور رامز أكبروف، نائب المنسّق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، المنسّق المقيم ومنسّق الشؤون الإنسانية في فلسطين، رفقة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، في زيارة رسمية إلى المركز العام للجمعية؛ لبحث تعزيز التعاون الإنساني ودعم الجهود الدولية لتخفيف معاناة الأهالي في قطاع غزة.

وخلال اللقاء، رحّبت الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، بالوفد الأممي، واستعرضت الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر والهلال الأحمر المصري لدعم الشعب الفلسطيني في غزة منذ بداية الأزمة، مؤكدة أن الاستجابة المصرية تعد الأكبر في التاريخ الحديث، حيث استمرت لأكثر من 760 يومًا وقدمت خلالها مصر أكثر من 665 ألف طن من المساعدات الإنسانية، شملت مواد غذائية، أدوية، مستلزمات طبية وإغاثية، ووقود، تم تفويجها عبر معبري رفح وكرم أبو سالم.

وأوضحت إمام آلية عمل الهلال الأحمر المصري في تنسيق المساعدات إلى غزة من دول العالم جوًا وبحرًا وبرًا، بداية من إنشاء غرفة عمليات بالعريش متصلة بغرفة العمليات المركزية بالقاهرة، وفحص المساعدات وتكويدها بالمراكز لوجستية في العريش بما يضمن عبورها إلى داخل القطاع وفقًا للمعايير الدولية الموضوعة، عبر جسر بري رابطًا بين المراكز اللوجيستية والقطاع، مؤكدة على أن معبر رفح لم يٌغلق من الجانب المصري نهائيًا منذ بدء الأزمة. 

وأشارت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، إلى أن الهلال الأحمر المصري بصفته الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة، استقبل 943 طائرة إغاثة إنسانية، 617 شحنة مساعدات بحرية، هذا إلى جانب تنسيق الجهود مع 59 دولة و كافة المنظمات الأممية الإنسانية والدولية الإغاثية لضمان استجابة عالمية موحدة.

وأكدت إمام أنه تم إدخال 214 سيارة إسعاف للمنظمات الصحية العاملة داخل القطاع، إضافة إلى إيصال ونحو 91 ألف طن من الوقود لدعم تشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية، كما نسّق دخول 4 مستشفيات ميدانية إلى القطاع.

وأشارت إمام إلى أن الهلال الأحمر المصري قدم بالتعاون مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، مساعدات شاملة ومتكاملة للعابرين والمصابين والمرضى وأفراد أسرهم المرافقين لهم، شملت: أكثر من 86 ألف خدمة إعادة روابط أسرية، مساعدات نقدية لـ 2800 أسرة، تقديم نحو 171 ألف خدمة إغاثية، ونحو 260 ألف خدمة طبية.

وأشارت إلى أن الهلال الأحمر المصري دفع بـ 72 قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة»، منذ 27 يوليو الماضي وحتى الآن، ادخلت إلى القطاع أكثر من 130 ألف طن من المساعدات، تنوعت بين: سلاسل إمداد غذائية، دقيق، خبز طازج، ألبان أطفال، خيام، مواد طبية وأدوية علاجية، مستلزمات إغاثية، و سولار.

من جانبه، أشاد الدكتور رامز أكبروف بجهود مصر والدور الإنساني الرائد الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل نموذجًا يحتذى به في التنسيق الإنساني الدولي، ومشددًا على أهمية استمرار التعاون بين الأمم المتحدة والهلال الأحمر المصري في دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز القدرة على الاستجابة للأزمات الإنسانية.

وفي سياق متصل، أكدت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، استمرار دعم الأمم المتحدة الجهود الإنسانية المشتركة بين الهلال الأحمر المصري ومنظمة الأمم المتحدة، مثمنة الدور الكبير الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري في مساندة أهالي غزة وتنسيق المساعدات الإنسانية بكل كفاءة وتفانٍ.

وعلى هامش الزيارة، اصطحبت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر، نائب المنسّق الخاص والوفد الأممي المرافق له في جولة داخل مقر الهلال الأحمر المصري، شملت غرفة العمليات المركزية، واستمع إلى آلية عمل الغرفة على مدار 24 ساعة في المتابعة والإبلاغ عن الأحداث المحلية والدولية بجهود المتطوعين، والمجهزة على أعلى مستوى بأحدث الوسائل التكنولوجية وتعمل كمركز رصد و تنبؤ.

واختتم "أكبروف" زيارته، بتفقد مركز تعبئة وتجهيز المساعدات الإنسانية للإطلاع على آلية تجهيز السلال الغذائية، وشارك نائب المنسّق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط في تعبئة المساعدات إلى غزة، باعثًا رسالة دعم تحمل توقيعه إلى أهالي القطاع.

