إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

تواصل الأجهزة الأمنية بالجيزة من جهود البحث لحل لغز جريمة فتاة البرميل التي عثر على جثتها متعفنة في شقة بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور.

ويتولى فريق البحث فحص بلاغات التغيب في توقيت معاصر لتوقيت الوفاة بحسب ما سيحدده الطب الشرعي في محاولة لتحديد هويتها.

وناقش فريق البحث عدد من الجيران وتم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار لبيان هوية المترددين على العقار في توقيت معاصر لمقتل المجني عليها.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة فتاة داخل برميل في منطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور .

وأشارت التحريات التي اجريت بقيادة اللواء علاء فتحي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن العقار الذي عثر بالجثة داخل إحدى شققه فارغ حاليا من السكان وكان يقيم بإحدى الشقق شاب وهو مالك المنزل وتم حبسه منذ شهر على ذمة قضية مشاجرة حيث يقضي عقوبة السجن ٣ سنوات.

وأضافت التحريات التي أجريت برئاسة اللواء محمد أمين مدير المباحث الجنائية والعقيد هاني الحسيني مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة أن الشقة التي عثر بداخلها على الجثة ملك خال المتهم المسجون وأنه اكتشف وجود الجثة بعد انبعاث رائحة كريهة من الشقة واتصل به الجيران لإخباره بذلك فتوجه إلى الشقة وعثر على البرميل بداخله الجثة ومغطى بالفوم فأبلغ الشرطة.

ويقود المقدم أيمن سكوري رئيس مباحث بولاق الدكرور فريق بحث لكشف لغز الجريمة حيث يتم مراجعة كاميرات المراقبة في محيط العقار كما سيتم استئذان النيابة العامة لاستخراج مالك المنزل من محبسه واستجوابه حول مدى تورطه بالجريمة.

