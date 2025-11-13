قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النشرة المرورية.. زحام متقطع في شوارع القاهرة والجيزة خلال الذروة الصباحية
أشرقت أحمد تبهر لجنة تحكيم the voice للمرة الثانية بعد the voice kids
سويلم: إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية قائمة على الرصد اللحظي في أعالي النيل
وزيرة التنمية المحلية: اللامركزية وتعظيم موارد المحافظات أساس تحسين الخدمات للمواطنين|صور
باكستان تؤكد دعمها الثابت للقضية الفلسطينية
إجراءات وشروط التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026
جوتيريش يحذر من استمرار تدفق السلاح والمقاتلين من أطراف خارجية إلى السودان
أسعار البنزين اليوم الخميس
الاثنين والثلاثاء.. موعد التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية داخل مصر
الين الياباني يتراجع إلى مستوى قياسي أمام اليورو وسط ضغوط حكومية لإبطاء رفع الفائدة
جمعة وسبت.. موعد بدء التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية خارج مصر
الجارديان: رسائل جديدة تكشف تورط ترامب في فضيحة إبستين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

تواصل الأجهزة الأمنية بالجيزة من جهود البحث لحل لغز جريمة فتاة البرميل التي عثر على جثتها متعفنة في شقة بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور.

ويتولى فريق البحث فحص بلاغات التغيب في توقيت معاصر لتوقيت الوفاة بحسب ما سيحدده الطب الشرعي في محاولة لتحديد هويتها.

وناقش فريق البحث عدد من الجيران وتم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار لبيان هوية المترددين على العقار في توقيت معاصر لمقتل المجني عليها.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة فتاة داخل برميل في منطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور .

وأشارت التحريات التي اجريت بقيادة اللواء علاء فتحي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن العقار الذي عثر بالجثة داخل إحدى شققه فارغ حاليا من السكان وكان يقيم بإحدى الشقق شاب وهو مالك المنزل وتم حبسه منذ شهر على ذمة قضية مشاجرة حيث يقضي عقوبة السجن ٣ سنوات.

وأضافت التحريات التي أجريت برئاسة اللواء محمد أمين مدير المباحث الجنائية والعقيد هاني الحسيني مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة أن الشقة التي عثر بداخلها على الجثة ملك خال المتهم المسجون وأنه اكتشف وجود الجثة بعد انبعاث رائحة كريهة من الشقة واتصل به الجيران لإخباره بذلك فتوجه إلى الشقة وعثر على البرميل بداخله الجثة ومغطى بالفوم فأبلغ الشرطة.

ويقود المقدم أيمن سكوري رئيس مباحث بولاق الدكرور فريق بحث لكشف لغز الجريمة حيث يتم مراجعة كاميرات المراقبة في محيط العقار كما سيتم استئذان النيابة العامة لاستخراج مالك المنزل من محبسه واستجوابه حول مدى تورطه بالجريمة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من جهودها لحل لغز العثور على جثة فى حالة تعفن داخل شقة فى منزل مهجور بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل منزل مهجور بمنطقة صفط اللبن و على الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ و من خلال المعاينة و الفحص تبين العثور على جثة شخص  داخل برميل مغطاة بالفوم.

ومن خلال التحريات تبين أن الشقة مهجورة خاصة بأحد العناصر الإجرامية وألقى القبض عليه منذ عدة أشهر لتنفيذ عقوبة الحبس فى إحدى القضايا وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى ويكثف رجال الأمن تحرياتهم لتحديد هوية المجنى عليه وكشف ملابسات الواقعة من خلال مراجعة كاميرات المراقبة بمحيط مكان الواقعة ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة .

جريمة فتاة جريمة فتاة البرميل بولاق الدكرور الجيزة لغز جريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

نعي نقابة الأطباء للراحل الدكتور محمود الجبالي

الكل حزين عليه.. الأطباء تبكي رحيل الدكتور محمود الجبالي

محمد صبحي

جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته

عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية

عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي

انقلب السحر على الساحر | هند الضاوي: أفيخاي أدرعي خارج الخدمة خلال 6 أشهر.. لهذا السبب

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

ارتفاع 70 جنيها .. سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الأربعاء

إسماعيل الليثي

قلبي بيتقطع عليهم.. والد ضحايا حادث إسماعيل الليثي يروي تفاصيل الواقعة

ترشيحاتنا

ضخ دماء جديدة في شركات مياه الشرب والصرف الصحي واستثمار الخبرات لدعم مسيرة التطوير

ضخ دماء جديدة في شركات مياه الشرب والصرف الصحي واستثمار الخبرات لدعم مسيرة التطوير

عقوبة البلاغ الكاذب

حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة البلاغ الكاذب وشروط التعويض

بطاقة الرقم القومي

50 جنيها وتصل إلى الحبس.. عقوبة عدم استخراج بطاقة الرقم القومي

بالصور

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد