لجنة من مديرية الشباب والرياضة تفتش مستندات نادي الزمالك
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 69,185 شهيدا
الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب وزوال أسباب الاعتراض
خادم الحرمين الشريفين يدعو لصلاة استسقاء في عموم المملكة
موسكو تعلن استعدادها لاستئناف محادثات السلام مع كييف
لافروف وعراقجي يؤكدان تمسك روسيا وإيران بمعاهدة الشراكة الاستراتيجية
تعرف على مواعيد قطارات السفر بين القاهرة والإسكندرية
هيئة الاستثمار: مصر أصبحت المقصد المنطقي والطبيعي للاستثمارات الأوروبية في أفريقيا
مجلس النواب.. المنظمة المصرية تشيد بالتطور الإيجابي للمشهد الانتخابي وتشكر الهيئة الوطنية
منال عوض: 60% نسبة إنجاز تنظيم مقبرة سيارات 15 مايو تمهيدًا لتحويلها إلى مشروعات خدمية
بعد التعاقد مع زياش.. الوداد يواجه أزمة مالية طاحنة
خاص| وزارة الشباب: لجنة المديرية في الزمالك ليس لها علاقة بأرض أكتوبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

استجواب مالك المنزل.. تطور في جريمة جثة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

ندى سويفى

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ، عن تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة فتاة داخل برميل ، في منطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور .

وأشارت التحريات التي أجريت بقيادة اللواء علاء فتحي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة ، إلى أن العقار الذي عثر بالجثة داخل إحدى شققه فارغ حاليا من السكان، وكان يقيم بإحدى الشقق شاب وهو مالك المنزل وتم حبسه منذ شهر على ذمة قضية مشاجرة حيث يقضي عقوبة السجن ٣ سنوات.

وأضافت التحريات، التي أجريت برئاسة اللواء محمد أمين مدير المباحث الجنائية والعقيد هاني الحسيني مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، أن الشقة التي عثر بداخلها على الجثة ملك خال المتهم المسجون ، وأنه اكتشف وجود الجثة بعد انبعاث رائحة كريهة من الشقة واتصل به الجيران لإخباره، بذلك فتوجه إلى الشقة وعثر على البرميل بداخله الجثة ومغطى بالفوم فأبلغ الشرطة.

ويقود المقدم أيمن سكوري رئيس مباحث بولاق الدكرور، فريق بحث لكشف لغز الجريمة حيث يتم مراجعة كاميرات المراقبة في محيط العقار، كما سيتم استئذان النيابة العامة لاستخراج مالك المنزل من محبسه واستجوابه حول مدى تورطه بالجريمة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة ، من جهودها لحل لغز العثور على جثة فى حالة تعفن داخل شقة فى منزل مهجور بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور ، بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل منزل مهجور بمنطقة صفط اللبن، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ و من خلال المعاينة والفحص تبين العثور على جثة شخص  داخل برميل مغطاة بالفوم.

ومن خلال التحريات تبين أن الشقة مهجورة خاصة بأحد العناصر الإجرامية وألقى القبض عليه منذ عدة أشهر لتنفيذ عقوبة الحبس فى إحدى القضايا وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى ويكثف رجال الأمن تحرياتهم لتحديد هوية المجنى عليه وكشف ملابسات الواقعة من خلال مراجعة كاميرات المراقبة بمحيط مكان الواقعة ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة .

بولاق جثة فتاة البرميل صفط اللبن جثة فتاة

