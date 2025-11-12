قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

طلعت بنت.. تفاصيل جديدة في العثور على جثة داخل برميل بشقة ببولاق الدكرور

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

تحقق النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية في العثور على جثة متعفنة داخل برميل في شقة مهجورة بمنطقة بولاق الدكرور.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الجثة لفتاة فانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح الحثة وتحديد سبب الوفاة وتوقيتها حيث تم العثور عليها في حالة تعفن، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

من جانبها تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من جهودها لحل لغز العثور على جثة فى حالة تعفن داخل شقة فى منزل مهجور بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق


تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل منزل مهجور بمنطقة صفط اللبن و على الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ و من خلال المعاينة و الفحص تبين العثور على جثة شخص  داخل برميل مغطاة بالفوم.

ومن خلال التحريات تبين أن الشقة مهجورة خاصة بأحد العناصر الإجرامية وألقى القبض عليه منذ عدة أشهر لتنفيذ عقوبة الحبس فى إحدى القضايا وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى ويكثف رجال الأمن تحرياتهم لتحديد هوية المجنى عليه وكشف ملابسات الواقعة من خلال مراجعة كاميرات المراقبة بمحيط مكان الواقعة ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة .

بولاق الدكرور جثة داخل برميل النيابة العامة جثة متعفنة

