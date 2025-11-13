150 دولار أمريكي .. رسوم امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسوم امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 ، مؤكدة أن قدرها 150 دولار أمريكي لكل طالب في أي صف دراسي من الصف الأول برياض الأطفال وحتى الثاني الثانوي من خلال المنصة الإلكترونية لـ أبناؤنا في الخارج وفقا للخطوات المعلنة



خطوات التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026 وتسجيل الاستمارة الإلكترونية

- انشاء حساب خاص على منصة أبناؤنا في الخارج

- تحديد عدد الأبناء المتقدمين لاداء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 من خلال الحساب الذي تم إنشاؤه لولي الأمر

- سداد مبلغ 150 دولار أمريكي لكل طالب في أي مؤحلة دراسية من خلال المنصة الإلكترونية لـ أبناؤنا في الخارج أثناء عملية التسجيل الإلكتروني لولي الأمر وتطبق الشروط والأحكام

- تسجيل الاستمارة الالكترونية للتقدم لامتحانات ابناؤنا في الخارج واستيفاء كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة بكل دقة

- رفع صورة واضحة حديثة من مستندات التقدم المطلوبة لكل طالب على حدى بصيغة PDF لا يزيد حجمها عن 2 ميجا مع طباعة استمارة التقدم وارفاقها مع أصول المستندات

- المتابعة الالكترونية من خلال المنصة الالكترونية لامتحانات ابناؤنا في الخارج للاطلاع على رقم الجلوس أو الاطلاع على أي رسائل أو استيفاء لأي مستندات يتم طلبها من ولي الأمر مع متابعة البريد الالكتروني لمشرف الصف في أي استفسارات يطلبها ولي الأمر

- في حال تسجيل الطالب يكون ولي الأمر مسئول عن ارسال أصول المستتندات السابق رفع نسخة منها على الموقع إلى الإدارة العامة للامتحانات بالطرسيقة المناسبة لطلاب الجدد بالبريد فقط

رابط التقدم لـ امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن فتح باب التسجيل لـ امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026

ويمكن الآن الوصول إلى رابط التسجيل لـ امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://sabroadreg.emis.gov.eg/

موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الدور الأول

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الفصل الدراسي الأول هو 10 يناير 2026 ، بينما قررت الوزارة أن يكون موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الفصل الدراسي الثاني يوم 16 مايو 2026

موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الدور الثاني

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الدور الثاني وتحديد المستوى ستعقد بداية من يوم السبت الموافق 11 يوليو 2026 ، وذلك طبقا للجداول التي تصدرها إدارة ابناؤنا في الخارج بالإدارة العامة للامتحانات والتي يتم إعلانها على المنصة الالكترونية .