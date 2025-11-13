قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس القضاء الأعلى العراقي يدعو للإسراع بتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية
المفوضية الأوروبية: الأصول الروسية هي الطريقة الأكثر فاعلية لتمويل أوكرانيا
الرئيس السيسي يهنئ نظيره الفلسطيني بذكرى العيد الوطني
حملات رقابية للتفتيش على الأسواق والمحال العامة والمخابز بالإسكندرية
ما حكم ضرب الزوجة تاركة الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
بيطري سوهاج يواصل المعركة ضد الأوبئة.. تحصين أكثر من 100 ألف رأس ماشية في حملة موسّعة
لو تعرضت لحادث أو اعتداء .. خطوات تقديم بلاغ إلكتروني للنيابة من الموبايل |فيديو
حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية.. تحذير من الأرصاد عن طقس اليوم الخميس
المبعوث الأمريكي إلى العراق: نتطلع للعمل مع الحكومة المقبلة
النقل توقع عقدًا لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائى السريع مع اتحاد شركات
شبورة مائية وأجواء خريفية حارة.. حالة الطقس اليوم| فيديو
وزير الخارجية ونظيره التركي يؤكدان دعمهما لـ فلسطين ويُطالبان بمساهمة المجتمع الدولي لإعادة إعمار غزة
أخبار البلد

تطبيق نظام البكالوريا على طلاب نظام ابناؤنا في الخارج..والتعليم تعلن التفاصيل

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن اتاحة نظام البكالوريا لطلاب الصف الأول الثانوي الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج 2026 ، مؤكدة ان نظام البكالوريا نظاما اختياريا مجانيا يتقدم إليه من كان حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي  ، ولا يجوز التحويل منه أو إليه أثناء سنوات الدراسة طبقا لقانون التعليم

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مدة الدراسة في نظام البكالوريا 3 سنوات ويمنح الطالب بعد اتمامها شهادة تعادل شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : للطالب الحق في اختيار نظام البكالوريا وفقا للاستمارة الالكترونية المعدة لهذا الغرض ، ويتم احتساب المجموع الكلي لشهادة البكالوريا على صفين دراسيين هما الصفان الثاني والثالث الثانوي ، حيث يدرس الطالب 4 مواد 2 ثانوي و مادتين في 3 ثانوي 

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتقدم الطالب على نظام امتحانات اناؤنا في الخارج 2026 بالصف الأول الثانوي فقط ، على ان يلتحق بالصفان الثاني والثالث الثانوي داحل جمهورية مصر العربية في نظام البكالوريا المصرية

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ان نظام البكالوريا المصرية يوفر فرصا امتحانية متعددة في كل مادة بكامل الدرجة في الصفين الثاني والثالث الثانوي

الفئات المسموح لها بالتقدم للصف الأول الثانوي ( عام وبكالوريا )

- الطلاب الناجحون في الشهادة الإعدادية من مدارس عام 2024 / 2025 جمهورية مصر العربية او نظام امتحانات ابناؤنا في الخارج او مدارس المسار المصري

- الطلاب الحاصلين على شهادة لصف دراسي في دولة تمت مناظرة الصفوف الدراسية بمثيلاتها في جمهورية مصر العربية ، او الحاصلين على شهادة معتمدة من داخل مصر او إدارة ابناؤنا في الخارج

-الطلاب المحولون من التعليم الازهري إلى التعليم العام في حال استيفاء موافقة الازهر على التحويل بنموذج التحويل المعتمد من الإدارة المركزية للمعاهد الازهرية

- الطلاب الحاصلين على الإعدادية من مدارس خاصة تطبق مناهج دولية داخل جمهورية مصر العربية بعد معادلتها بالمستوى العلمي للمناهج المصرية وفق الاتفاقية المبرمة بين كل من وزارة التربية والتعليم والجهة المانجة على ان يتم ارفاق صورة من ترخيص المدرسة الدولية بمصر واذا لم يوجد يرفق ضشهادة اجتياز امتحان تحديد مستوى

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم ابناؤنا في الخارج 2026

