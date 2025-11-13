قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب مقذوف ناري .. أيتن عامر تتعرض للإصابة في العين اليمنى

تعرضت الفنانة أيتن عامر لإصابة في عينها اليمنى أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسلها الجديد "كلهم بيحبوا مودي"، الذي يتم التحضير له حاليًا للعرض خلال موسم رمضان المقبل.

وجاءت الواقعة أثناء تصوير مشهد فرح داخل العمل، تضمن إطلاق نار ضمن تسلسل الأحداث، حيث يقوم شخص بإطلاق أعيرة نارية إلا أن أحد المقذوفات خرج من المسدس المستخدم في المشهد، وأصاب عين أيتن بشكل مباشر.

وتسبب الحادث في كدمة بالعين، وقام الطبيب بعمل الفحوصات اللازمة وكتب لها الأدوية والعلاجات اللازمة لتقليل الالتهاب والتورم بالعين، كما نصحها الطبيب بالراحة لمدة اسبوع وعدم التعرض لضوء شديد، حتى تستقر حالتها وتتعافى تمامًا.

وتشارك النجمة أيتن عامر فى الموسم الدرامي في شهر رمضان 2026 من خلال مسلسل كلهم بيحبوا مودي أمام النجم ياسر جلال، ويشاركهم فى البطولة كل من، ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الأتربي، جوري بكر، ريهام الشنواني، يمنى طولان، جودي مسعود، سلوى عثمان، ومحسن منصور، وأيمن عزب، إضافة إلى إيرينا يسري ملكة جمال مصر 2025، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

