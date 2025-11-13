عيار 21 بـ 5515 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة “صدى البلد”، في فقرة مخصصة لمتابعة أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار المعدن النفيس مقارنة بتعاملات الأمس، وسط ترقب من المواطنين والتجار لحركة الأسعار خلال الأيام المقبلة.

ووفقًا لما عرضه البرنامج في نشرته الصباحية، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4727 جنيهًا، بينما بلغ عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 5515 جنيها.

كما وصل عيار 24 إلى نحو 6302 جنيهًا للجرام، في حين سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 44,120 جنيهًا.

وأشار التقرير إلى أن الأسعار المعلنة هي الأسعار المتداولة في محال الصاغة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، وتُحدَّث بشكل مستمر وفقًا لتغيرات حركة السوق المحلية والعالمية.