أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 13-11-2025

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 13 نوفمبر، عقب ارتفاعها بنحو 50 جنيها للجرام خلال تعاملات أمس، مع تداول الأونصة العالمية قرب مستوى 4200 دولار.



سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 نحو 6354 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، يسجل نحو 5560 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

أما سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 نحو 4765 جنيهًا، دون احتساب تكلفة المصنعية أو الدمغة.

سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات الخميس

سعر الجنيه الذهب

الجنيه الذهب عيار 21 اليوم يسجل اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 نحو 44480 جنيه.

سعر الذهب عالميًا اليوم بالدولار

وعلى الصعيد العالمي سجل سعر الذهب اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 نحو 4176 دولارًا للأوقية.

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.