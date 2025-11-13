قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار البنزين اليوم الخميس
الاثنين والثلاثاء.. موعد التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية داخل مصر
الين الياباني يتراجع إلى مستوى قياسي أمام اليورو وسط ضغوط حكومية لإبطاء رفع الفائدة
جمعة وسبت.. موعد بدء التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية خارج مصر
الجارديان: رسائل جديدة تكشف تورط ترامب في فضيحة إبستين
استجابة لدعوة الملك.. السعوديون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبا للمطر
حسام عبدالغفار: الدولة ملتزمة ببناء نظام صحي مرن ومستدام يتماشى مع رؤية مصر 2030
توقف الدعاية وبدء الصمت لمرشحي المرحلة الثانية من انتخابات النواب.. في هذا الموعد
هل الصدقة تكفي لتكفير الذنوب؟.. أمين الإفتاء يجيب
سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 13-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الذهب يواصل الارتفاع مع تجدد المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي

الذهب يواصل الارتفاع مع تجدد المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي
الذهب يواصل الارتفاع مع تجدد المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي
أ ش أ

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق الآسيوية، مواصلة مكاسبها الأخيرة، وسط حالة من عدم اليقين حيال مسار الاقتصاد الأمريكي، رغم تصويت المشرعين على إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.


وشهد المعدن النفيس مكاسب متواصلة على مدار الأسبوع الماضي، مدعومة ببيانات ضعيفة من القطاع الخاص الأمريكي، والتي عززت التوقعات بأن مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يُقدم على خفض أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل إلا أن وتيرة ارتفاع الذهب تباطأت خلال الجلسات الأخيرة، مع تراجع رهانات الأسواق على خفض الفائدة في الشهر المقبل.


كما ساهم الطلب القوي من البنوك المركزية، ولا سيما من جانب بنك الشعب الصيني، في دعم الأسعار. وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4% إلى 4,210.63 دولار للأوقية، فيما استقرت عقود الذهب الآجلة لشهر ديسمبر عند 4,214.60 دولار للأوقية.


وواصل الذهب مكاسبه هذا الأسبوع مع تصاعد القلق بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي، رغم توقيع الرئيس دونالد ترامب مساء أمس الأربعاء مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي الذي استمر نحو 43 يومًا، عقب موافقة مجلس النواب على المشروع.


ومن المنتظر أن يؤدي إعادة فتح المؤسسات الحكومية الأمريكية إلى صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الرسمية، ما سيوفر نظرة أوضح حول تأثير فترة الإغلاق على الاقتصاد خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.


كما ارتفعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى اليوم الخميس، وحققت مكاسب أسبوعية ملحوظة، إذ صعد البلاتين الفوري بنسبة 0.1% إلى 1,620.15 دولار للأوقية، وقفز الفضة الفورية بنسبة 1.7% إلى 54.17 دولار للأوقية.


وفي أسواق المعادن الصناعية، ارتفعت أسعار النحاس خلال جلسة الخميس، لتواصل مكاسبها القوية الأخيرة. وصعدت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2% إلى 10,933.80 دولار للطن، بينما ارتفعت عقود النحاس في بورصة كومكس الأمريكية بنسبة 0.7% إلى 5.1215 دولار للرطل.


وحصل النحاس على دعم من تفاؤل الأسواق بإعادة فتح الحكومة الأمريكية، وسط توقعات بأن تسهم الخطوة في تقليص اضطرابات الأعمال المحلية وتعافي الطلب على المعدن الأحمر.


كما عززت الأسعار الوعود الصينية بمزيد من التحفيز الاقتصادي، في ظل الخطة الخمسية الجديدة التي تستهدف دعم النشاط الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي.

المعدن الأحمر التحفيز الاقتصادي إعادة فتح الحكومة الأمريكية ارتفعت أسعار الذهب الأسواق الآسيوية مسار الاقتصاد الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

نعي نقابة الأطباء للراحل الدكتور محمود الجبالي

الكل حزين عليه.. الأطباء تبكي رحيل الدكتور محمود الجبالي

محمد صبحي

جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته

عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية

عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي

انقلب السحر على الساحر | هند الضاوي: أفيخاي أدرعي خارج الخدمة خلال 6 أشهر.. لهذا السبب

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

ارتفاع 70 جنيها .. سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الأربعاء

إسماعيل الليثي

قلبي بيتقطع عليهم.. والد ضحايا حادث إسماعيل الليثي يروي تفاصيل الواقعة

ترشيحاتنا

ركن السيارات

بسبب سياراتهم.. أزمة تواجه المشجعين في كأس العالم 2026‏

ستروين C4X‏‏

بعد التخفيضات.. تعرف على سعر ومواصفات ستروين ‏ C4X‏ ‏

رالي جميل Rally Jameel

من الأهرامات للسعودية.. تفاصيل استقبال مصر لـ رالي جميل ‏بنسخته الخامسة ‏

بالصور

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد