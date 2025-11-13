الذهب يواصل الارتفاع مع تجدد المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق الآسيوية، مواصلة مكاسبها الأخيرة، وسط حالة من عدم اليقين حيال مسار الاقتصاد الأمريكي، رغم تصويت المشرعين على إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.



وشهد المعدن النفيس مكاسب متواصلة على مدار الأسبوع الماضي، مدعومة ببيانات ضعيفة من القطاع الخاص الأمريكي، والتي عززت التوقعات بأن مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يُقدم على خفض أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل إلا أن وتيرة ارتفاع الذهب تباطأت خلال الجلسات الأخيرة، مع تراجع رهانات الأسواق على خفض الفائدة في الشهر المقبل.



كما ساهم الطلب القوي من البنوك المركزية، ولا سيما من جانب بنك الشعب الصيني، في دعم الأسعار. وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4% إلى 4,210.63 دولار للأوقية، فيما استقرت عقود الذهب الآجلة لشهر ديسمبر عند 4,214.60 دولار للأوقية.



وواصل الذهب مكاسبه هذا الأسبوع مع تصاعد القلق بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي، رغم توقيع الرئيس دونالد ترامب مساء أمس الأربعاء مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي الذي استمر نحو 43 يومًا، عقب موافقة مجلس النواب على المشروع.



ومن المنتظر أن يؤدي إعادة فتح المؤسسات الحكومية الأمريكية إلى صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الرسمية، ما سيوفر نظرة أوضح حول تأثير فترة الإغلاق على الاقتصاد خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.



كما ارتفعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى اليوم الخميس، وحققت مكاسب أسبوعية ملحوظة، إذ صعد البلاتين الفوري بنسبة 0.1% إلى 1,620.15 دولار للأوقية، وقفز الفضة الفورية بنسبة 1.7% إلى 54.17 دولار للأوقية.



وفي أسواق المعادن الصناعية، ارتفعت أسعار النحاس خلال جلسة الخميس، لتواصل مكاسبها القوية الأخيرة. وصعدت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2% إلى 10,933.80 دولار للطن، بينما ارتفعت عقود النحاس في بورصة كومكس الأمريكية بنسبة 0.7% إلى 5.1215 دولار للرطل.



وحصل النحاس على دعم من تفاؤل الأسواق بإعادة فتح الحكومة الأمريكية، وسط توقعات بأن تسهم الخطوة في تقليص اضطرابات الأعمال المحلية وتعافي الطلب على المعدن الأحمر.



كما عززت الأسعار الوعود الصينية بمزيد من التحفيز الاقتصادي، في ظل الخطة الخمسية الجديدة التي تستهدف دعم النشاط الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي.