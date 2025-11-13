مجلس القضاء الأعلى العراقي يدعو للإسراع بتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية

دعا مجلس القضاء الأعلى العراقي، للإسراع بتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وتطلع المبعوث الأمريكي إلى العراق، للعمل مع الحكومة المقبلة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث تصدّر ائتلاف الإعمار والتنمية برئاسة محمد شياع السوداني في محافظة بغداد كأكبر كتلة انتخابية، ما يفتح المجال أمام مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.

وفق المفوضية، حصل ائتلاف الإعمار والتنمية على نحو 411 026 أصوات في بغداد، متصدّراً النتائج في العاصمة، وهو ما أكده بيان موجز نشرت فيه المفوضية حصيلة الأصوات الأولية لاتّحادها.



