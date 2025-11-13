قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما حكم القتـ.ل الرحيم للمريض؟.. مفتي الجمهورية يجيب
3 وزراء يفتتحون مركز التميز لتحلية المياه وبنك الجينات في جنوب سيناء
بعد انضمامه .. مدافع الزمالك يوجّه رسالة مؤثرة لـ حسام حسن بمعسكر منتخب مصر
بنحب نفرك.. تعليق ساخر من شوبير على عقوبات الأهلي
مدير صندوق مكافحة الإدمان يزور "بيت التطوع" بجامعة القاهرة ويلتقي المتطوعين
عمل مذكور في القرآن لسعة الرزق والذرية الصالحة.. داوم عليه سترى العجب
25 ألف شقة ..تفاصيل الطرح الجديد لـ الإسكان الاجتماعي
اليوم الثامن من بطولة العالم للرماية يشهد استعدادات حاسمة لمنافسات السيدات
تعرف على أقصر نهار في عام 2025.. متى يحدث ولماذا؟
«مفيش حاجة تبرر الشتيمة».. عمرو الدردير يُوجّه رسالة لجمهور الزمالك بشأن زيزو
حقك محفوظ.. وزارة العمل تعيد لمواطن من ذوي الهمم أجره المتأخر
موجة تقلبات جوية مفاجئة.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مجلس القضاء الأعلى العراقي يدعو للإسراع بتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

دعا مجلس القضاء الأعلى العراقي، للإسراع بتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وتطلع المبعوث الأمريكي إلى العراق، للعمل مع الحكومة المقبلة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث تصدّر ائتلاف الإعمار والتنمية برئاسة محمد شياع السوداني في محافظة بغداد كأكبر كتلة انتخابية، ما يفتح المجال أمام مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.

وفق المفوضية، حصل ائتلاف الإعمار والتنمية على نحو 411 026 أصوات في بغداد، متصدّراً النتائج في العاصمة، وهو ما أكده بيان موجز نشرت فيه المفوضية حصيلة الأصوات الأولية لاتّحادها.  


 

القضاء الأعلى القضاء الأعلى العراقي العراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نعي نقابة الأطباء للراحل الدكتور محمود الجبالي

الكل حزين عليه.. الأطباء تبكي رحيل الدكتور محمود الجبالي

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

إسماعيل الليثي

قلبي بيتقطع عليهم.. والد ضحايا حادث إسماعيل الليثي يروي تفاصيل الواقعة

الزمالك

هل يتم تجميد مجلس لبيب بعد التفتيش على الزمالك.. الشباب والرياضة ترد

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

حامد حمدان

معك للنهاية.. حامد حمدان يوجه رسالة بالأبيض إلى بتروجيت بعد مفاوضات الأهلي

سعد الصغير

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

حالة الطقس

الشتاء يكشر على أنيابه.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

مجلس النواب

بعد تصديق الرئيس.. اعرف إجراءات وضوابط الصلح في القضايا

حسين خضير

برلماني: الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد حرص القيادة على صون الحقوق

انتخابات مجلس النواب 2025

بدء الصمت لمرشحي المرحلة الثانية من انتخابات النواب في هذا الموعد.. اعرف المحظورات

بالصور

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد