ما حكم القتـ.ل الرحيم للمريض؟.. مفتي الجمهورية يجيب
3 وزراء يفتتحون مركز التميز لتحلية المياه وبنك الجينات في جنوب سيناء
بعد انضمامه .. مدافع الزمالك يوجّه رسالة مؤثرة لـ حسام حسن بمعسكر منتخب مصر
بنحب نفرك.. تعليق ساخر من شوبير على عقوبات الأهلي
مدير صندوق مكافحة الإدمان يزور "بيت التطوع" بجامعة القاهرة ويلتقي المتطوعين
عمل مذكور في القرآن لسعة الرزق والذرية الصالحة.. داوم عليه سترى العجب
25 ألف شقة ..تفاصيل الطرح الجديد لـ الإسكان الاجتماعي
اليوم الثامن من بطولة العالم للرماية يشهد استعدادات حاسمة لمنافسات السيدات
تعرف على أقصر نهار في عام 2025.. متى يحدث ولماذا؟
«مفيش حاجة تبرر الشتيمة».. عمرو الدردير يُوجّه رسالة لجمهور الزمالك بشأن زيزو
حقك محفوظ.. وزارة العمل تعيد لمواطن من ذوي الهمم أجره المتأخر
موجة تقلبات جوية مفاجئة.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا
فن وثقافة

عرض مثلث الحب بالقاهرة السينمائي الدولي.. السبت

مثلث الحب
مثلث الحب
أحمد البهى

يعرض فيلم "مثلث الحب" يوم الجمعة القادم، في تمام الساعة التاسعة مساءًا، بالمسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية، وذلك ضمن فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. 

الفيلم بدأ تصويره منذ ١٠ سنوات، وتحديدا عام ٢٠١٦، وتم عمل مونتاچ لكل ما تم تصويره منذ ٦ شهور ليقدم حالة خاصة جدا، وقالت المخرجة" قبل عشر سنوات، ظننتُ أنني أصنع هذا الفيلم لمها فقط، ولكن مع الوقت، أدركتُ أنه لم يكن مخصصًا لها وحدها، بل ينتمي أيضًا لمصطفى ولي أنا، وكل إنسان يبحث عن المعنى في الحب والفقد".

وأضافت "مُثلث الحُب" رحلة حميمة عن الحُب، وعن المشاعر التي تُترك دون البوح بها، وعن القوة الهشة التي تحملنا إلى الأمام".


فيلم "مثلث الحب" عن أخر سنوات الدكتورة مها الشناوي قبل رحيلها، وهو من إخراج آلاء محمود، موسيقي تصويرية لتامر كروان، ومهندس الصوت أحمد جابر، ومونتاج آلاء محمود، وعالية إبراهيم، وإنتاج مصطفي بهجت، بالشراكة مع أحمد إيهاب السعيد.

وعلى الجانب الآخر المخرجة آلاء محمود تخرجت من المعهد العالي للسينما، قسم الإخراج، بعد تخرجها، كتبت وأخرجت الفيلم القصير"١+١"، بطولة أمير المصري، وسارة عبدالرحمن، والذي شارك في عدد من المهرجانات الدولية، من بينها مهرجان فيلمي الأول في فرنسا، كما رشح لجائزة أفضل فيلم عربي قصير في دبي، كما تعمل الآن على تصوير فيلمها الروائي القصير الثاني، بعد اختياره للمشاركة في سوق الإنتاج بمهرجان سان سيباستيان في دورته الـ ٧٢ باسبانيا.

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

