منخفض جوي يضرب البلاد.. أمطار غزيرة وانخفاض حاد في درجات الحرارة

تشهد البلاد تلك الفترة، حالة من حالات عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية، يصاحبها تساقط أمطار غزيرة فى بعض الأماكن، وإنخفاض درجات الحرارة فى جميع المحافظات.

بداية عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه منذ ساعات الليل هناك بداية عدم إستقرار فى الأحوال الجوية فى بعض المحافظات، خاصة المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هناك تساقط أمطار متفاوتة الشدة، موضحة إلى وجود سحب فى المحافظات الساحلية مستمر معها تساقط أمطار، مع إنخفاضات فى قيم درجات الحرارة فى أغلب المحافظات، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي فى طبقات الجو العليا، إلى جانب منخفض سطحي على سطح البحر المتوسط.

تساقط أمطار فى بعض المحافظات الداخلية

وتابعت أن هناك تساقط أمطار مؤثرة فى بعض المحافظات الداخلية، لافتة إلى أن أمطار اليوم متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على اغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط، بداية من مطروح والإسكندرية والعلمين، وستشمل البحرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبور سعيد ومناطق من شمال سيناء، ومن الممكن تساقط معها بعض حبات البرد.

كميات أقل فى تساقط الأمطار بتلك المحافظات

وأشارت إلي أن كميات الأمطار تشمل المحافظات الداخلية، ولكن بفرص وكميات أقل، حيث سيكون هناك تساقط خلال فترات المساء فى بعض المحافظات الموجودة فى جنوب الوجه البحري، وتكون ما بين الخفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا.

أمطار خفيفة على القاهرة الكبري ومدن القناة

ولفتت أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة، وبعض الأماكن من مدن القناة، متابعة إلى إنخفاض درجات الحرارة من درجتين إلى ثلاث درجات بأغلب المحافظات.