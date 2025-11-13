قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس القضاء الأعلى العراقي يدعو للإسراع بتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية
المفوضية الأوروبية: الأصول الروسية هي الطريقة الأكثر فاعلية لتمويل أوكرانيا
الرئيس السيسي يهنئ نظيره الفلسطيني بذكرى العيد الوطني
حملات رقابية للتفتيش على الأسواق والمحال العامة والمخابز بالإسكندرية
ما حكم ضرب الزوجة تاركة الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
بيطري سوهاج يواصل المعركة ضد الأوبئة.. تحصين أكثر من 100 ألف رأس ماشية في حملة موسّعة
لو تعرضت لحادث أو اعتداء .. خطوات تقديم بلاغ إلكتروني للنيابة من الموبايل |فيديو
حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية.. تحذير من الأرصاد عن طقس اليوم الخميس
المبعوث الأمريكي إلى العراق: نتطلع للعمل مع الحكومة المقبلة
النقل توقع عقدًا لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائى السريع مع اتحاد شركات
شبورة مائية وأجواء خريفية حارة.. حالة الطقس اليوم| فيديو
وزير الخارجية ونظيره التركي يؤكدان دعمهما لـ فلسطين ويُطالبان بمساهمة المجتمع الدولي لإعادة إعمار غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منخفض جوي يضرب البلاد.. أمطار غزيرة وانخفاض حاد في درجات الحرارة

الأرصاد
الأرصاد
هاجر ابراهيم

تشهد البلاد تلك الفترة، حالة من حالات عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية، يصاحبها تساقط أمطار غزيرة فى بعض الأماكن، وإنخفاض درجات الحرارة فى جميع المحافظات.

بداية عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية 

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه منذ ساعات الليل هناك بداية عدم إستقرار فى الأحوال الجوية فى بعض المحافظات، خاصة المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هناك تساقط أمطار متفاوتة الشدة، موضحة إلى وجود سحب فى المحافظات الساحلية مستمر معها تساقط أمطار، مع إنخفاضات فى قيم درجات الحرارة فى أغلب المحافظات، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي فى طبقات الجو العليا، إلى جانب منخفض سطحي على سطح البحر المتوسط.

تساقط أمطار فى بعض المحافظات الداخلية

وتابعت أن هناك تساقط أمطار مؤثرة فى بعض المحافظات الداخلية، لافتة إلى أن أمطار اليوم متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على اغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط، بداية من مطروح والإسكندرية والعلمين، وستشمل البحرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبور سعيد ومناطق من شمال سيناء، ومن الممكن تساقط معها بعض حبات البرد.

كميات أقل فى تساقط الأمطار بتلك المحافظات

وأشارت إلي أن كميات الأمطار تشمل المحافظات الداخلية، ولكن بفرص وكميات أقل، حيث سيكون هناك تساقط خلال فترات المساء فى بعض المحافظات الموجودة فى جنوب الوجه البحري، وتكون ما بين الخفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا.

أمطار خفيفة على القاهرة الكبري ومدن القناة 

ولفتت أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة، وبعض الأماكن من مدن القناة، متابعة إلى إنخفاض درجات الحرارة من درجتين إلى ثلاث درجات بأغلب المحافظات.

تساقط أمطار درجات الحرارة الأرصاد الأحوال الجوية الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

نعي نقابة الأطباء للراحل الدكتور محمود الجبالي

الكل حزين عليه.. الأطباء تبكي رحيل الدكتور محمود الجبالي

محمد صبحي

جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

إسماعيل الليثي

قلبي بيتقطع عليهم.. والد ضحايا حادث إسماعيل الليثي يروي تفاصيل الواقعة

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

الزمالك

هل يتم تجميد مجلس لبيب بعد التفتيش على الزمالك.. الشباب والرياضة ترد

استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا 2025.. خطوات ورسوم وشروط التقديم

استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا 2025.. خطوات ورسوم وشروط التقديم

ترشيحاتنا

الاسكان

وزير الإسكان يتابع آخر مستجدات مشروعات تنفذها المقاولون العرب ضمن "حياة كريمة"

كامل الوزير

الوزير: فرص متميزة أمام الشركات الهندية للاستثمار في مصر في مجالات تصنيع الأسمدة الفوسفاتية

التخطيط والتنمية الاقتصادية

وزراء التخطيط والزراعة والأوقاف يصلون إلى جنوب سيناء لتفقد المشروعات التنموية

بالصور

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد