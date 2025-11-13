قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما حكم القتـ.ل الرحيم للمريض؟.. مفتي الجمهورية يجيب
3 وزراء يفتتحون مركز التميز لتحلية المياه وبنك الجينات في جنوب سيناء
بعد انضمامه .. مدافع الزمالك يوجّه رسالة مؤثرة لـ حسام حسن بمعسكر منتخب مصر
بنحب نفرك.. تعليق ساخر من شوبير على عقوبات الأهلي
مدير صندوق مكافحة الإدمان يزور "بيت التطوع" بجامعة القاهرة ويلتقي المتطوعين
عمل مذكور في القرآن لسعة الرزق والذرية الصالحة.. داوم عليه سترى العجب
25 ألف شقة ..تفاصيل الطرح الجديد لـ الإسكان الاجتماعي
اليوم الثامن من بطولة العالم للرماية يشهد استعدادات حاسمة لمنافسات السيدات
تعرف على أقصر نهار في عام 2025.. متى يحدث ولماذا؟
«مفيش حاجة تبرر الشتيمة».. عمرو الدردير يُوجّه رسالة لجمهور الزمالك بشأن زيزو
حقك محفوظ.. وزارة العمل تعيد لمواطن من ذوي الهمم أجره المتأخر
موجة تقلبات جوية مفاجئة.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغربية الأزهرية تحصد المركز الأول جمهوريًا في بطولة الكاراتيه

بطلات المنطقة الأزهرية بالغربية
بطلات المنطقة الأزهرية بالغربية
الغربية أحمد علي

حققت منطقة الغربية الأزهرية إنجازًا رياضيًا مميزًا بحصولها على المركز الأول العام على مستوى الجمهورية في بطولة الكاراتيه، التي أُقيمت بمحافظة الإسكندرية، وسط منافسة قوية بين المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية.

توجيهات محافظ الغربية 

وتألقت في البطولة الطالبة مريم ممدوح، من معهد توكل النموذجي الثانوي، المقيدة بالصف الأول الثانوي، بحصولها على المركز الأول جمهوريًا.

كما حصلت الطالبة حبيبة تاج الدين من معهد كوم النجار الثانوي، المقيدة بالصف الثاني الثانوي، على المركز الثالث جمهوريًا، لتؤكدا تفوق بنات الغربية وتميزهن في مختلف الأنشطة.

دعم الأسر والعائلات 

وجاءت المسابقات تحت إشراف سحر الخولي ونسرين جميل، وتدريب منار شعبان، وبمشاركة فاعلة من  عفاف الدغلي، وشيماء عبد النبي، ووليد رحب، مسئول دعم النشاط بالمنطقة.

تهنئة منطقة الأزهرية 

وقد هنأ فضيلة الدكتور مجدي السعيد بدوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، الطالبات الفائزات، مشيدًا بجهودهن ومثابرتهن، ومؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس تميز أبناء وبنات الأزهر الشريف في شتى المجالات. 

وقدّم الدكتور محمد النشرتي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، وأحمد رضوان، مدير إدارة رعاية الطلاب، خالص التهاني والتقدير للفائزات وللقائمين على التدريب والإشراف، متمنين لهن دوام التفوق والنجاح.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات تهنئة أبطال الكاراتيه طنطا منطقة الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نعي نقابة الأطباء للراحل الدكتور محمود الجبالي

الكل حزين عليه.. الأطباء تبكي رحيل الدكتور محمود الجبالي

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

إسماعيل الليثي

قلبي بيتقطع عليهم.. والد ضحايا حادث إسماعيل الليثي يروي تفاصيل الواقعة

الزمالك

هل يتم تجميد مجلس لبيب بعد التفتيش على الزمالك.. الشباب والرياضة ترد

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

حامد حمدان

معك للنهاية.. حامد حمدان يوجه رسالة بالأبيض إلى بتروجيت بعد مفاوضات الأهلي

سعد الصغير

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

حالة الطقس

الشتاء يكشر على أنيابه.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

فجر السعيد

الإعلامية فجر السعيد تخضع لعملية جراحية دقيقة بألمانيا

ضايل عنا عرض

اليوم.. عرض الفيلم المصري "ضايل عنا عرض" بمهرجان القاهرة السينمائى

منة فضالي

عالم منافقة.. منة فضالي توجه رسالة عبر انستجرام

بالصور

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد