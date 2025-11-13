الغربية الأزهرية تحصد المركز الأول جمهوريًا في بطولة الكاراتيه

حققت منطقة الغربية الأزهرية إنجازًا رياضيًا مميزًا بحصولها على المركز الأول العام على مستوى الجمهورية في بطولة الكاراتيه، التي أُقيمت بمحافظة الإسكندرية، وسط منافسة قوية بين المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية.

توجيهات محافظ الغربية

وتألقت في البطولة الطالبة مريم ممدوح، من معهد توكل النموذجي الثانوي، المقيدة بالصف الأول الثانوي، بحصولها على المركز الأول جمهوريًا.

كما حصلت الطالبة حبيبة تاج الدين من معهد كوم النجار الثانوي، المقيدة بالصف الثاني الثانوي، على المركز الثالث جمهوريًا، لتؤكدا تفوق بنات الغربية وتميزهن في مختلف الأنشطة.

دعم الأسر والعائلات

وجاءت المسابقات تحت إشراف سحر الخولي ونسرين جميل، وتدريب منار شعبان، وبمشاركة فاعلة من عفاف الدغلي، وشيماء عبد النبي، ووليد رحب، مسئول دعم النشاط بالمنطقة.

تهنئة منطقة الأزهرية

وقد هنأ فضيلة الدكتور مجدي السعيد بدوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، الطالبات الفائزات، مشيدًا بجهودهن ومثابرتهن، ومؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس تميز أبناء وبنات الأزهر الشريف في شتى المجالات.

وقدّم الدكتور محمد النشرتي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، وأحمد رضوان، مدير إدارة رعاية الطلاب، خالص التهاني والتقدير للفائزات وللقائمين على التدريب والإشراف، متمنين لهن دوام التفوق والنجاح.