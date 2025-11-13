رئيس الطائفة الإنجيلية يشيد بجهود محافظ أسيوط في تطوير مسار العائلة المقدسة

تلقى اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، برقية شكر وتقدير من الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أعرب فيها عن خالص امتنانه لجهود المحافظة في تطوير مسار العائلة المقدسة ونجاح الزيارة السياحية الأخيرة التي نظمها وفد رفيع المستوى من قيادات الطائفة إلى أسيوط.

تعبر عن تماسك وطني عميق

وقال رئيس الطائفة في برقيته: “نثمن هذه الزيارة الرائعة والمتميزة التي تعبر عن تماسك وطني عميق له جذوره في التاريخ والحاضر والمستقبل، كما نقدر الجهود المخلصة المبذولة في تطوير مسار العائلة المقدسة، هذا المشروع الذي يجسد رسالة مصر الحضارية والروحية للعالم، ويؤكد قيم التسامح والتعايش التي نعتز بها جميعًا”.

التعرف على ما تزخر به أسيوط من مقومات روحية

وكانت محافظة أسيوط قد استقبلت وفدًا سياحيًا رفيع المستوى من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر، على متن الرحلة الجوية الأسبوعية المنتظمة القادمة من مطار ألماظة بالقاهرة، حيث تفقد الوفد أعمال التطوير الجارية بنقاط مسار العائلة المقدسة بالمحافظة، وزار عددًا من المعالم السياحية والدينية والتاريخية المميزة، للتعرف على ما تزخر به أسيوط من مقومات روحية وتراثية فريدة.

وتأتي الزيارة في إطار المبادرة التي أطلقتها محافظة أسيوط لتشغيل خط طيران داخلي يربط العاصمة بأسيوط، بهدف دعم القطاع السياحي والاستثماري، وفتح آفاق جديدة أمام حركة الزوار إلى أهم نقاط مسار العائلة المقدسة في مصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية مصر 2030، الهادفة إلى تعزيز السياحة الدينية ودعم التنمية المستدامة في صعيد مصر.

وأكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر أن محافظة أسيوط جاهزة لاستقبال الزوار من مختلف دول العالم، في ظل ما تشهده من أعمال تطوير شاملة في البنية التحتية والخدمات السياحية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل السياحة أحد محركات التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن تطوير مسار العائلة المقدسة يمثل مشروعًا وطنيًا ذا بعد حضاري وإنساني عميق.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الإنجيلي عن تقديرهم للتنظيم المتميز للرحلة الجوية والخدمات المقدمة، مؤكدين أن التجربة تمثل نقلة نوعية في السياحة الداخلية الدينية، وتجسد نجاح الدولة في تحقيق التكامل بين التاريخ والحداثة.

كما أشاد الوفد بما لمسوه من تطوير شامل وتنظيم ميداني في مختلف المواقع، مؤكدين أن محافظة أسيوط تمتلك مقومات تؤهلها لتكون وجهة عالمية للسياحة الدينية والروحانية، وأن ما تشهده من طفرة تنموية يعكس صورة مشرفة لمصر الحديثة القادرة على الجمع بين أصالة التاريخ ومتطلبات التنمية المعاصرة.

واختتم الوفد زيارته بالتأكيد على أن أسيوط باتت بالفعل عاصمة السياحة الدينية في مصر، لما تتميز به من مواقع فريدة ومناخ من التسامح والمحبة يجسد جوهر الشخصية المصرية عبر العصور.