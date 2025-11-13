قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية.. تحذير من الأرصاد عن طقس اليوم الخميس
المبعوث الأمريكي إلى العراق: نتطلع للعمل مع الحكومة المقبلة
النقل توقع عقدًا لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائى السريع مع اتحاد شركات
شبورة مائية وأجواء خريفية حارة.. حالة الطقس اليوم| فيديو
وزير الخارجية ونظيره التركي يؤكدان دعمهما لـ فلسطين ويُطالبان بمساهمة المجتمع الدولي لإعادة إعمار غزة
الخارجية الصينية: نعارض بشدة بيان مجموعة الـ 7 بشأن التعزيزات العسكرية الصينية
تركيا تعلن العثور على كل جثامين الطائرة المنكوبة على الحدود الجورجية
رد مبلغ التأمين لمرشحي المرحلة الأولى لانتخابات النواب في هذا الموعد
مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟
كينيا تكتشف أكبر منجم ذهب منذ عقود بقيمة تتجاوز 5.2 مليار دولار
الله أعلم بالنوايا.. رد ناري من مدحت شلبي على عدم مصافحة زيزو لـ هشام نصر
بسبب تايوان.. اندلاع حرب كلامية وإعلامية بين الصين واليابان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: دراسة إنشاء أول نادٍ للذكاء الاصطناعي على مستوى المحافظة لخدمة الشباب | صور

إجتماع المجلس التنفيذي بأسيوط
إجتماع المجلس التنفيذي بأسيوط
إيهاب عمر

ترأس اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات والمشروعات الخدمية والتنموية الجارية، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

حضر الاجتماع الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي مصلح أبو عقيل، السكرتير العام، وخالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين، مستشار المحافظ لشؤون المكتب الفني، والعميد أركان حرب هاني محمد الفاروق، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء محمد عصامي، مساعد مدير الأمن، إلى جانب أعضاء المجلس التنفيذي من وكلاء الوزارات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، وشركات المرافق، والإدارات التنفيذية.

إنجاح انتخابات مجلس النواب

في مستهل الجلسة، أعرب محافظ أسيوط عن خالص تقديره لكافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية على جهودهم الكبيرة في إنجاح انتخابات مجلس النواب 2025، التي عكست وعي أبناء المحافظة، ومظاهر التعاون والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة.

تأسيس أول نادٍ للذكاء الاصطناعي

وأعلن المحافظ عن بدء دراسة وإعداد خطة لتأسيس أول نادٍ للذكاء الاصطناعي على مستوى المحافظة، بهدف دعم شباب المحافظة من الطلاب والخريجين، وتنمية مهاراتهم في مجالات التكنولوجيا الحديثة والبرمجة والذكاء الاصطناعي، موضحًا أن النادي سيمثل منصة تدريبية متكاملة لإعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل المستقبلية، من خلال اشتراطات ومعايير قبول محددة تضمن الكفاءة والجدارة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن محافظة أسيوط خالية تمامًا من مرض الحمى القلاعية بين الماشية، مشيرًا إلى أن مديرية الطب البيطري تواصل تنفيذ حملات التحصين الدورية والمتابعة الميدانية للحفاظ على الثروة الحيوانية، ولم يتم تسجيل أي حالات اشتباه حتى تاريخه.

كما استعرض جهود المحافظة في مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة، مشيرًا إلى تنفيذ حملات يومية للتعقيم والترقيم بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، وتكليف رؤساء المراكز والمدن بتوفير الدعم اللوجستي المطلوب لهذه الحملات، استجابةً لشكاوى المواطنين وحرصًا على سلامتهم.

ضبط منظومة التراخيص الهندسية

وفيما يتعلق بملف رخص الإدارات الهندسية، شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية للبت في طلبات المواطنين وتبسيط الإجراءات الإدارية، مؤكدًا أهمية المتابعة الميدانية الدورية، واختيار عينات عشوائية من الملفات لمراجعتها ومحاسبة المقصرين، تحقيقًا لمبادئ الشفافية والانضباط الإداري، وضمان سرعة تقديم الخدمات للمواطنين.

رفع كفاءة منظومة النظافة

وشدد اللواء أبو النصر على أهمية رفع كفاءة منظومة النظافة العامة واستدامة إزالة المخلفات، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل للمبادرات البيئية الهادفة إلى الحفاظ على المظهر الحضاري، والحد من التلوث البيئي، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في هذا المجال.

دعم المنظومة الصحية

وفي قطاع الصحة، أعلن المحافظ الانتهاء من تجهيز صيدلية الإسعاف بجوار مستشفى المبرة لتقديم خدمات علاجية بأسعار تقل بنسبة 25% عن نظيراتها، مشيرًا إلى افتتاح فرع آخر بسور حديقة الفردوس يضم فرعًا للمصل واللقاح، بما يسهم في دعم المنظومة الصحية وتيسير الحصول على الخدمات الطبية للمواطنين.

حماية التراث والمواقع الأثرية

كما وجه المحافظ بضرورة صون المواقع الأثرية والتاريخية بالمحافظة، مثل وكالة شلبي، وحمام ثابت، وقنطرة المجذوب، وإزالة التعديات المحيطة بها، مع التنسيق مع المجلس الأعلى للآثار لترميم بعض المواقع التراثية والحفاظ على قيمتها التاريخية.

متابعة الملفات الحيوية

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من الملفات الحيوية، أبرزها ملف التصالح في مخالفات البناء الذي بلغت نسبة إنجازه 99.10%، وملف المتغيرات المكانية الذي سجل نسبة 99%، مؤكدًا أهمية الإسراع في تنفيذ قرارات الإزالة، وتقنين أوضاع أملاك الدولة طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، مع تقديم الدعم اللازم لتذليل العقبات وتحقيق نسب إنجاز أعلى.

قرارات المجلس التنفيذي

ووافق المجلس التنفيذي على تخصيص 14 باكية للجمعيات الخيرية أسفل كوبري فيصل بحي غرب أسيوط بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لترويج منتجات الجمعيات وتوفير فرص عمل للشباب. كما اعتمد المجلس قبول عدد من التبرعات المقدمة لصالح المحافظة والمراكز والمدن وصندوق الخدمات والتنمية المحلية.

وفي ختام الاجتماع، أعرب المحافظ عن تقديره للمساهمات المجتمعية التي تعكس روح التعاون والمسؤولية المشتركة في دعم جهود التنمية بالمحافظة.

أسيوط المجلس التنفيذي أول نادي للذكاء الاصطناعي التكنولوجيا الحديثة البرمجة والذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

نعي نقابة الأطباء للراحل الدكتور محمود الجبالي

الكل حزين عليه.. الأطباء تبكي رحيل الدكتور محمود الجبالي

محمد صبحي

جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

إسماعيل الليثي

قلبي بيتقطع عليهم.. والد ضحايا حادث إسماعيل الليثي يروي تفاصيل الواقعة

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

الزمالك

هل يتم تجميد مجلس لبيب بعد التفتيش على الزمالك.. الشباب والرياضة ترد

استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا 2025.. خطوات ورسوم وشروط التقديم

استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا 2025.. خطوات ورسوم وشروط التقديم

ترشيحاتنا

اجتماع وزير الكهرباء والتنمية المحلية

الكهرباء والبيئة يبحثان التعاون فى الطاقات المتجددة والموارد الطبيعية

أرشيفية

البيطريين تعلن مواعيد فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي |مستند

نعي نقابة الأطباء للراحل الدكتور محمود الجبالي

الكل حزين عليه.. الأطباء تبكي رحيل الدكتور محمود الجبالي

بالصور

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد