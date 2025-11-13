المفوضية الأوروبية: الأصول الروسية هي الطريقة الأكثر فاعلية لتمويل أوكرانيا

أعلنت المفوضية الأوروبية، أن الأصول الروسية هي الطريقة الأكثر فاعلية لتمويل أوكرانيا، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية أن بكين لم تقدم أي أسلحة قاتلة لأي من جانبي النزاع في أوكرانيا ولن تقبل محاولات مجموعة السبع لإلقاء اللوم عليها.

وقالت الخارجية الصينية لوكالة "نوفوستي": “الصين تحافظ على ترسانتها النووية عند الحد الأدنى الضروري لضمان الأمن القومي”.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ سيزور روسيا يومي 17 و18 نوفمبر للمشاركة في اجتماع مجلس رؤساء حكومات الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

ووفق البيان الصادر عن الخارجية الصينية، فإن رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ سيشارك في قمة قادة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا في الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر.



