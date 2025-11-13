قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حملات رقابية للتفتيش على الأسواق والمحال العامة والمخابز بالإسكندرية
محافظات

أ ش أ

نفذت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية ، حملات مكثفة علي الأسواق والمحال العامة والمخابز والصيدليات ، لمتابعة صلاحية السلع ومواجهة جشع التجار والالتزام بالاشتراطات البيئية والقانونية ومعايير النظافة ، استجابة لتعليمات محافظ الإسكندرية أحمد خالد بالحفاظ علي الصحة العامة وفرض الانضباط .


وذكر حي وسط في بيان ، أن الإدارات المختصة بالحي وبالتنسيق مع شرطة المرافق ، شنت حملة موسعة أسفرت عن تحصيل مبلغ 189.500 ألف جنيه غرامات فورية من منشآت لعدم الالتزام بمواعيد العمل المحددة ووضع اشغالات بأرصفة المشاه وحرم الطريق العام ، وغلق وتشميع منشآة لعدم وجود ترخيص بمزاولة النشاط ، وتوجيه 5 انذارات لمنشآت اخري للتوجه لمركز إصدار التراخيص بالحي للحصول على رخصة ، وتحرير 6 محاضر لعدم توافر اشتراطات النظافة وعدم حمل شهادات صحية ، واعدام 42 كجم مواد غذائية تالفة ظاهريا ، وتحرير جنحة والتحفظ علي 7 أنواع من الأدوية المهربة ، و 3 محاضر لعدم النظافة ، و5 محاضر لعدم تأمين المنشآت ضد اخطار الحريق والكهرباء وللخطورة الداهمة ، ومحضر وانذار لمخالفة قانون البيئة، و 3 محاضر لبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وللبيع بأزيد من السعر ، والتحفظ علي 94 عبوة مواد غذائية غير صالحة ، و5 محاضر فورية و5 انذارات لمخالفة قانون العمل، وضبط 1منشأة غير مستوفية للمستندات الضريبية.
 

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

