لو تعرضت لحادث أو اعتداء .. خطوات تقديم بلاغ إلكتروني للنيابة من الموبايل |فيديو

أتاحت النيابة العامة خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تقديم بلاغات الحوادث أو الاعتداءات أو الجرائم المختلفة مباشرة عبر المنصة الرقمية الرسمية «النيابة العامة المصرية»، وذلك لتسهيل الوصول إلى العدالة وتقليل الضغط على أقسام الشرطة.

وأكد المحامي طارق جبر خلال صباح البلد أن الخدمة توفر وسيلة سريعة وآمنة للإبلاغ عن أي حادث أو واقعة اعتداء، وتضمن حفظ الحقوق القانونية للمجني عليهم، مشيرًا إلى أهمية تسجيل البلاغ بدقة وإرفاق أي مستندات أو صور داعمة للواقعة.

خطوات تقديم البلاغ الإلكتروني:

الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة عبر الرابط: https://ppo.gov.eg/

اختيار خدمات المواطنين ثم الضغط على «تقديم بلاغ إلكتروني».

ملء البيانات الأساسية مثل الاسم، رقم الهاتف، ومحل الإقامة.

كتابة تفاصيل الواقعة مع تحديد نوع الجريمة (اعتداء – سرقة – نصب – حادث طريق – تهديد… إلخ).

إرفاق أي صور أو فيديوهات تخص الواقعة لدعم البلاغ.

استلام رقم متابعة بعد الإرسال لمراجعة حالة البلاغ إلكترونيًا عبر الموقع.

أهمية الخدمة الجديدة

تسهل على المواطنين الوصول للعدالة بسرعة.

تقلل الضغط على أقسام الشرطة، خاصة في القضايا الطارئة.

تضمن حفظ الحقوق القانونية للمجني عليهم بشكل رسمي وموثق.

وأوصى طارق جبر المواطنين بضرورة التحقق من صحة البيانات قبل الإرسال، لضمان سرعة المعالجة وتفادي أي مشاكل لاحقة.