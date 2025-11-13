قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عرض مثلث الحب بالقاهرة السينمائي الدولي.. السبت
مجلس القضاء الأعلى العراقي يدعو للإسراع بتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية
المفوضية الأوروبية: الأصول الروسية هي الطريقة الأكثر فاعلية لتمويل أوكرانيا
الرئيس السيسي يهنئ نظيره الفلسطيني بذكرى العيد الوطني
حملات رقابية للتفتيش على الأسواق والمحال العامة والمخابز بالإسكندرية
ما حكم ضرب الزوجة تاركة الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
بيطري سوهاج يواصل المعركة ضد الأوبئة.. تحصين أكثر من 100 ألف رأس ماشية في حملة موسّعة
لو تعرضت لحادث أو اعتداء .. خطوات تقديم بلاغ إلكتروني للنيابة من الموبايل |فيديو
حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية.. تحذير من الأرصاد عن طقس اليوم الخميس
المبعوث الأمريكي إلى العراق: نتطلع للعمل مع الحكومة المقبلة
النقل توقع عقدًا لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائى السريع مع اتحاد شركات
شبورة مائية وأجواء خريفية حارة.. حالة الطقس اليوم| فيديو
لو تعرضت لحادث أو اعتداء .. خطوات تقديم بلاغ إلكتروني للنيابة من الموبايل |فيديو

أتاحت النيابة العامة خدمة إلكترونية جديدة تمكن المواطنين من تقديم بلاغات الحوادث أو الاعتداءات أو الجرائم المختلفة مباشرة عبر المنصة الرقمية الرسمية «النيابة العامة المصرية»، وذلك لتسهيل الوصول إلى العدالة وتقليل الضغط على أقسام الشرطة.

وأكد المحامي طارق جبر خلال صباح البلد أن الخدمة توفر وسيلة سريعة وآمنة للإبلاغ عن أي حادث أو واقعة اعتداء، وتضمن حفظ الحقوق القانونية للمجني عليهم، مشيرًا إلى أهمية تسجيل البلاغ بدقة وإرفاق أي مستندات أو صور داعمة للواقعة.

خطوات تقديم البلاغ الإلكتروني:

الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة عبر الرابط: https://ppo.gov.eg/

اختيار خدمات المواطنين ثم الضغط على «تقديم بلاغ إلكتروني».

ملء البيانات الأساسية مثل الاسم، رقم الهاتف، ومحل الإقامة.

كتابة تفاصيل الواقعة مع تحديد نوع الجريمة (اعتداء – سرقة – نصب – حادث طريق – تهديد… إلخ).

إرفاق أي صور أو فيديوهات تخص الواقعة لدعم البلاغ.

استلام رقم متابعة بعد الإرسال لمراجعة حالة البلاغ إلكترونيًا عبر الموقع.

أهمية الخدمة الجديدة

تسهل على المواطنين الوصول للعدالة بسرعة.

تقلل الضغط على أقسام الشرطة، خاصة في القضايا الطارئة.

تضمن حفظ الحقوق القانونية للمجني عليهم بشكل رسمي وموثق.

وأوصى طارق جبر المواطنين بضرورة التحقق من صحة البيانات قبل الإرسال، لضمان سرعة المعالجة وتفادي أي مشاكل لاحقة.

