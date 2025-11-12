قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إعلامات الوراثة أبرزها.. خدمات جديدة تتيحها النيابة العامة بالهاتف

أرشيفية
أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

 أطلقت النيابة العامة المرحلة الأولى من خدماتها الرقمية للمواطنين عبر تطبيق (My Orange) على الهواتف المحمولة ونرصد لكم الخدمات المقدمة:
    •    الاستعلام عن حالة القضايا (الجنائية – الأسرة).
    •    الحصول على صور رسمية من القضايا والأحكام الجنائية وقضايا الأسرة.
     •الحصول على صور رسمية من محاضر الجلسات في القضايا الجنائية وقضايا الأسرة.
    •    استخراج الشهادات الرسمية الخاصة بالقضايا الجنائية وقضايا الأسرة.
    •    استخراج صور رسمية من إعلامات الوراثة.
    •    سداد الغرامات المرورية إلكترونيًا، والتظلم منها، واستلام شهادات براءة الذمة.
    •    متابعة الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة.

أتاحت الحكومة للمواطنين خدمة تقديم التظلمات على مخالفات المرور عبر الإنترنت بسهولة ويسر، من خلال موقع النيابة العامة لخدمات المرور، وذلك في إطار جهود الدولة لتوسيع نطاق التحول الرقمي وتقديم الخدمات الإلكترونية التي تسهم في التخفيف عن المواطنين وتوفير الوقت وتقليل التكدس داخل مقار نيابات المرور.
الخدمة متاحة بشكل مجاني لجميع المواطنين عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة، حيث يستطيع مالكو المركبات وسائقو السيارات التقدم بتظلم على أي مخالفة مرورية دون الحاجة إلى التوجه شخصيًا إلى مقار النيابات أو انتظار الدور في الطوابير، مما يجعل العملية أسرع وأكثر دقة وشفافية.

رابط التظلم على مخالفات المرور إلكترونيًا

يمكن الدخول مباشرة إلى موقع النيابة العامة لتقديم التظلم على مخالفات المرور من خلال الرابط التالي:
https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices

ثماني خطوات لتقديم التظلم الإلكتروني بنجاح

الخطوة الأولى:
ابدأ بالدخول إلى موقع النيابة العامة المخصص لخدمات المرور عبر الرابط السابق.

الخطوة الثانية:
اضغط على أيقونة "التظلمات" ثم اختر "تظلمات رخص المركبات" من القائمة المتاحة.

الخطوة الثالثة:
قم بإدخال الرقم القومي الخاص بك في الخانة المخصصة لذلك، ثم اضغط على زر "تفاصيل المخالفة" ليتم عرض كافة البيانات المتعلقة بسيارتك.

الخطوة الرابعة:
ستظهر أمامك جميع المخالفات المسجلة على المركبة محل الاستعلام، مع توضيح التفاصيل الدقيقة وقيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة لكل مخالفة.

الخطوة الخامسة:
حدد المخالفة التي ترغب في التظلم عليها، ثم اختر سبب التظلم المناسب، واضغط على زر "تظلم".

الخطوة السادسة:
ستظهر لك الشروط والأحكام الخاصة باستخدام الخدمة الإلكترونية. بعد قراءتها بعناية، اضغط على "موافق" في حال قبولك لها.

الخطوة السابعة:
يعرض النظام بعدها البيانات الأساسية الخاصة برخصة المركبة. قم بمراجعتها بدقة، ثم أدخل بياناتك الشخصية المطلوبة في الحقول المخصصة لذلك، وبعد التأكد من صحتها اضغط على زر "إرسال الطلب".

الخطوة الثامنة:
يتم عرض إيصال التظلم على الشاشة، متضمنًا رقم الطلب الخاص بك، والذي يجب الاحتفاظ به لاستخدامه لاحقًا في متابعة حالة الطلب إلكترونيًا.

النقض محكمة النقض مبادئ النقض النائب العام النيابة العامة اعلامات الوراثة القضايا الجنائية قضايا الاسرة

