قرارات عاجلة في سقوط 7 ضحايا بحادث مروع بطريق أبو غالب



صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية بدفن جثامين ٣ ضحايا لقوا مصرعهم في حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وتروسيكل بطريق أبو غالب الصحراوي بدائرة منشأة القناطر بالجيزة.

واستعلمت النيابة عن حالة ٤ مصابين آخرين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وتروسيكل بطريق أبو غالب الصحراوي بمنشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبإجراء المعاينة والتحريات الأولية، تبيّن أن الحادث أسفر عن مصرع ٣ أشخاص في موقع الحادث، وإصابة ٤ آخرين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

ورفعت أوناش المرور آثار الحادث وتبين تهشم التروسيكل بالكامل.