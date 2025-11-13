أمطار شديدة تصل القاهرة مساء .. الأقمار الصناعية ترصد سحب ركامية تغطي السواحل

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار السحب المنخفضة والمتوسطة الركامية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية (خاصة محافظة مطروح )ومناطق من شمال الوجه البحرى، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية على بعض المناطق .

من المتوقع ان تزداد شدة الأمطار الرعدية وتؤثر على مناطق أكثر من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى فى الساعات القليلة القادمة تمتد إلى المناطق الداخلية مساءً ولكن تكون أقل حدة لتصل إلى القاهرة الكبرى خفيفة خلال فترات المساء.

وتشهد حالة الطقس، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد، حيث متوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على مناطق من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا ً.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الأمطار تزداد شدتها على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تقل حدتها كلما تقدمنا للمناطق الداخلية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن مناطق الأمطار، تكون على هذه المناطق:

– فرص أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من (مطروح -العلمين- الأسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ ).

وتمتد مساءً إلى مناطق من ( الدقهلية - دمياط - بورسعيد)، بينما تكون فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من (الغربية -المنوفية-الشرقية)، وجنوباً على مدينتي حلايب وشلاتين.

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن فرص أمطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحب السحب الرعدية ( بنسبة حدوث ٣٠٪؜تقريباً)، تساقط لحبات البرد على بعض المناطق، يصاحبها نشاط قوى للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، واضرابات وبرق ورعد على بعض المناطق.

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، الاجراءات التي يجب اتخاذها أثناء العواصف الرعدية، كالتالي:

ضرورة تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.

عدم ملامسة أعمدة الإنارة

يفضل الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

يفضل التواجد داخل أي مبنى سكني أثناء سقوط الأمطار

عند قيادة السيارة أثناء الأمطار يجب القيادة بحذر وتخفيف السرعة وإضاءة الكشافات وترك مسافة بين السيارة والاخرى.



عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم خلال حالة الطقس، كالتالي:

القاهرة الكبرى 24 للعظمى والصغرى 15 درجة.

السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 14 درجة.

جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 17 درجة.