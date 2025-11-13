قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النشرة المرورية.. زحام متقطع في شوارع القاهرة والجيزة خلال الذروة الصباحية
أشرقت أحمد تبهر لجنة تحكيم the voice للمرة الثانية بعد the voice kids
سويلم: إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية قائمة على الرصد اللحظي في أعالي النيل
وزيرة التنمية المحلية: اللامركزية وتعظيم موارد المحافظات أساس تحسين الخدمات للمواطنين|صور
باكستان تؤكد دعمها الثابت للقضية الفلسطينية
إجراءات وشروط التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026
جوتيريش يحذر من استمرار تدفق السلاح والمقاتلين من أطراف خارجية إلى السودان
أسعار البنزين اليوم الخميس
الاثنين والثلاثاء.. موعد التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية داخل مصر
الين الياباني يتراجع إلى مستوى قياسي أمام اليورو وسط ضغوط حكومية لإبطاء رفع الفائدة
جمعة وسبت.. موعد بدء التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية خارج مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمطار شديدة تصل القاهرة مساء .. الأقمار الصناعية ترصد سحب ركامية تغطي السواحل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
نورهان خفاجي

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار السحب المنخفضة والمتوسطة الركامية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية (خاصة محافظة مطروح )ومناطق من شمال الوجه البحرى، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية على بعض المناطق .

من المتوقع ان تزداد شدة الأمطار الرعدية وتؤثر على مناطق أكثر من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى فى الساعات القليلة القادمة  تمتد إلى المناطق الداخلية مساءً ولكن تكون أقل حدة لتصل إلى القاهرة الكبرى خفيفة خلال فترات المساء.

وتشهد حالة الطقس، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد، حيث متوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على مناطق من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا ً.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الأمطار تزداد شدتها على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تقل حدتها كلما تقدمنا للمناطق الداخلية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن مناطق الأمطار، تكون على هذه المناطق:
– فرص أمطار  متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من (مطروح -العلمين- الأسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ ).

وتمتد مساءً إلى مناطق من ( الدقهلية - دمياط - بورسعيد)، بينما تكون فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من (الغربية -المنوفية-الشرقية)، وجنوباً على مدينتي حلايب وشلاتين.

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن فرص أمطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحب السحب الرعدية  ( بنسبة حدوث ٣٠٪؜تقريباً)، تساقط لحبات البرد على بعض المناطق، يصاحبها نشاط قوى للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، واضرابات وبرق ورعد على بعض المناطق.

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، الاجراءات التي يجب اتخاذها أثناء العواصف الرعدية، كالتالي:
ضرورة تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.
عدم ملامسة أعمدة الإنارة
يفضل الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.
يفضل التواجد داخل أي مبنى سكني أثناء سقوط الأمطار
عند قيادة السيارة أثناء الأمطار يجب القيادة بحذر وتخفيف السرعة وإضاءة الكشافات وترك مسافة بين السيارة والاخرى.


عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم خلال حالة الطقس، كالتالي:
القاهرة الكبرى 24 للعظمى والصغرى 15 درجة.
السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 15 درجة.
شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 14 درجة.
جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 17 درجة.

هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الأقمار الصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

نعي نقابة الأطباء للراحل الدكتور محمود الجبالي

الكل حزين عليه.. الأطباء تبكي رحيل الدكتور محمود الجبالي

محمد صبحي

جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته

عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية

عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي

انقلب السحر على الساحر | هند الضاوي: أفيخاي أدرعي خارج الخدمة خلال 6 أشهر.. لهذا السبب

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

ارتفاع 70 جنيها .. سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الأربعاء

إسماعيل الليثي

قلبي بيتقطع عليهم.. والد ضحايا حادث إسماعيل الليثي يروي تفاصيل الواقعة

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد

مفتي الجمهورية يدين الحادث الإرهابي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد

علي جمعة

علي جمعة: البدعة ليست كلها ضلالة.. وهكذا فرّق العلماء بين أقسامها

وفد الهيئة العامة لتعليم الكبار

وفد الهيئة العامة لتعليم الكبار يشيد بدور المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في مواجهة التطرف

بالصور

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد