قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت والقنوات الناقلة
استشهاد 7 أشخاص في غارات إسرائيلية على مناطق بـ غزة فجر اليوم
تشكيل الأهلي المتوقع أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا
أخبار السيارات | أرخص 5 عربيات رياضية في مصر.. تعاون فرنسي سويسري لإنتاج أغلى الدراجات.. رينو تكشف النقاب عن داستر الجديدة
روسيا: التعاون العسكري مع إفريقيا وصل لمستويات تجاوزت العصر السوفيتي
لماذا سميت ليلة النصف من شعبان عيد الملائكة؟.. أسباب لا تعرفها
نصر إبراهيم: الزمالك لا يقف على لاعب والإلتزام والروح سر الاستقرار
بسمة وهبة: جريمة هدى شعراوي تفتح ملف خطورة بعض الخادمات
تشكيل برشلونة المتوقع أمام إلتشي اليوم في الدوري الإسباني
البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية
الأهلي لا يقف على لاعب .. هانى رمزي يهاجم إمام عاشور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات | أرخص 5 عربيات رياضية في مصر.. تعاون فرنسي سويسري لإنتاج أغلى الدراجات.. رينو تكشف النقاب عن داستر الجديدة

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


تعاون فرنسي سويسري لإنتاج أغلى الدراجات النارية في العالم
تستعد شركة برو سوبيريور الفرنسية للدخول في مشروع استثنائي بالتعاون مع دار ريتشارد ميل السويسرية، في خطوة تجمع بين خبرة عريقة في صناعة الدراجات النارية وفلسفة متقدمة في عالم الساعات الفاخرة. 

بالأسعار.. مقارنة بين جيلي GX3 Pro وجاك JS2 | الأرخص في مصر
تعد السيارة جيلي GX3 Pro وجاك JS2 من أرخص السيارات التي تحمل العلامة الصينية، مع الانتماء إلى العائلة الرياضية، حيث تتنمي النسختين إلى فئة الكروس أوفر من بين الأرخص في مصر، وتضم السيارتين باقة كبيرة من التجهيزات، تتضمن وسائل الحماية والأمان وعناصر التحكم والرفاهية.

أرخص 5 سيارات رياضية في السوق المصري.. الأولى بأقل سعر
يضم السوق المصري مجموعة كبيرة من السيارات الرياضية، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب اختلاف التصميمات سواء من الداخل أو الخارج، بالإضافة إلى تنوع الأسعار.

أسعار ومواصفات شيري أريزو 6 في السوق السعودي
تواصل شيري الصينية توسيع نطاق تواجدها في السوق السعودي؛ عبر سيارة أريزو 6، التي تنتمي إلى فئة السيدان المدمجة، وتعد واحدة من ابرز الطرازات ضمن عائلة الفئة الاقتصادية.

رينو تكشف النقاب عن داستر الرياضية الجديدة| صور
تواصل رينو الفرنسية توسيع خطة تواجدها في السوق الهندية، عبر الكشف عن النسخة الرياضية الجديدة من طراز داستر، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانتها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، ويجري تصنيع السيارة هناك داخل منشآت رينو في مدينة تشيناي.

كل ما تريد معرفته عن جيتور G700 الرياضية الجديدة.. صور
تقدم جيتور الصينية مجموعة كبيرة من سيارتها عالميًا، منها طراز G700 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث تجمع السيارة بين الطابع الرياضي مع التصميم العصري، وباقة كبيرة من التجهيزات.

أخبار السيارات أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات في السعودية أسعار السيارات 2026 أحدث أخبار السيارات أخبار السيارات 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار أسعار الذهب

الذهب في رحلة سقوط حر .. عيار 21 يخسر 600 جنيه الآن

سعر الذهب

الجرام تخطى 8000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن الأسعار

شرائح SIM

مدون يستخرج 191 جرام ذهب من الأجهزة القديمة وشرائح SIM .. كيف فعل ذلك؟

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

إمام عاشور

طبيب الراحل إيهاب جلال ينقذ إمام عاشور .. تفاصيل ليلة سفر الأهلي إلى تنزانيا

امام عاشور

بسبب ابنته والمستشفى.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور مع الأهلى

سعر الذهب

أقل سعر ذهب اليوم 31-1-2026

الفنانة الكندية كاترين أوهارا

وفاة الفنانة الكندية كاترين أوهارا بطلة فيلم home alone

ترشيحاتنا

حملة مكبرة بحي الزهور

زهور بورسعيد يضرب بيد من حديد على المقاهي المخالفة| شاهد

رئيس جامعة بني سويف

جامعة بني سويف: انطلاق تدريب برنامج التعليم المدمج بكلية الزراعة

حملة نظافة

حملة نظافة مسائية مكبرة تجوب أحياء بيلا بكفر الشيخ | صور

بالصور

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق
طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية
هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية
هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

يسرا اللوزي

يسرا اللوزي: يوسف شاهين صاحب الفضل في دخولي عالم السينما والفن |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد