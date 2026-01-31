أخبار السيارات | أرخص 5 عربيات رياضية في مصر.. تعاون فرنسي سويسري لإنتاج أغلى الدراجات.. رينو تكشف النقاب عن داستر الجديدة

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



تعاون فرنسي سويسري لإنتاج أغلى الدراجات النارية في العالم

تستعد شركة برو سوبيريور الفرنسية للدخول في مشروع استثنائي بالتعاون مع دار ريتشارد ميل السويسرية، في خطوة تجمع بين خبرة عريقة في صناعة الدراجات النارية وفلسفة متقدمة في عالم الساعات الفاخرة.

بالأسعار.. مقارنة بين جيلي GX3 Pro وجاك JS2 | الأرخص في مصر

تعد السيارة جيلي GX3 Pro وجاك JS2 من أرخص السيارات التي تحمل العلامة الصينية، مع الانتماء إلى العائلة الرياضية، حيث تتنمي النسختين إلى فئة الكروس أوفر من بين الأرخص في مصر، وتضم السيارتين باقة كبيرة من التجهيزات، تتضمن وسائل الحماية والأمان وعناصر التحكم والرفاهية.

أرخص 5 سيارات رياضية في السوق المصري.. الأولى بأقل سعر

يضم السوق المصري مجموعة كبيرة من السيارات الرياضية، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب اختلاف التصميمات سواء من الداخل أو الخارج، بالإضافة إلى تنوع الأسعار.

أسعار ومواصفات شيري أريزو 6 في السوق السعودي

تواصل شيري الصينية توسيع نطاق تواجدها في السوق السعودي؛ عبر سيارة أريزو 6، التي تنتمي إلى فئة السيدان المدمجة، وتعد واحدة من ابرز الطرازات ضمن عائلة الفئة الاقتصادية.

رينو تكشف النقاب عن داستر الرياضية الجديدة| صور

تواصل رينو الفرنسية توسيع خطة تواجدها في السوق الهندية، عبر الكشف عن النسخة الرياضية الجديدة من طراز داستر، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانتها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، ويجري تصنيع السيارة هناك داخل منشآت رينو في مدينة تشيناي.

كل ما تريد معرفته عن جيتور G700 الرياضية الجديدة.. صور

تقدم جيتور الصينية مجموعة كبيرة من سيارتها عالميًا، منها طراز G700 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث تجمع السيارة بين الطابع الرياضي مع التصميم العصري، وباقة كبيرة من التجهيزات.