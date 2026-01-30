تعاون فرنسي سويسري لإنتاج أغلى الدراجات النارية في العالم

تستعد شركة برو سوبيريور الفرنسية للدخول في مشروع استثنائي بالتعاون مع دار ريتشارد ميل السويسرية، في خطوة تجمع بين خبرة عريقة في صناعة الدراجات النارية وفلسفة متقدمة في عالم الساعات الفاخرة.

تعود جذور برو سوبيريور، إلى الفترة الممتدة بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، وتُعد من الأسماء التاريخية في مجال الدراجات النارية، بينما تشتهر ريتشارد ميل بإنتاج ساعات عالية التعقيد تُصنّف ضمن الأغلى عالميًا.

دراجة نارية

دراجة مخصصة للحلبات بروح فنية

يركز المشروع الجديد على تطوير دراجة نارية مخصصة للاستخدام على الحلبات، حيث تؤكد الشركتان أن هذا الطراز لن يكون مجرد وسيلة أداء، بل قطعة فنية مصممة بعناية فائقة.

وتعتمد فلسفة الإنتاج على الدمج بين الدقة الهندسية والتصنيع اليدوي، إذ يتم التعامل مع كل وحدة باعتبارها مشروعًا مستقلاً يخضع لمراحل تجميع دقيقة.

وتُبرز الشركتان أن عالم الساعات الراقية والدراجات النارية المتخصصة يشتركان في جوهر واحد، يتمثل في الشغف، والدقة، والاعتماد على أحدث ما توصلت إليه التقنيات.

تصنيع يدوي وإنتاج محدود بعناية فائقة

تؤكد برو سوبيريور وريتشارد ميل أن هذه الدراجة سيتم إنتاجها بأعداد محدودة للغاية، ما يعزز من قيمتها ويضعها ضمن فئة المنتجات النادرة، فعملية التصنيع لا تعتمد على خطوط إنتاج تقليدية، بل على مهارات حرفيين متخصصين.

دراجة غير عادية بسعر مرتفع

تشير التوقعات المتداولة إلى أن برو سوبيريور تعتزم طرح دراجتها الجديدة المعروفة باسم آر.إم.بي01 بسعر يقارب 240 ألف يورو، وهو رقم يضعها ضمن قائمة أغلى الدراجات النارية على الإطلاق.

دراجة نارية

ويُنتظر إنتاج نحو 150 نسخة فقط، ما يعزز من الطابع الحصري لهذا الطراز، وهذا السعر لا يرتبط بالأداء وحده، بل يشمل قيمة التصميم، والتصنيع اليدوي، والمواد المتقدمة المستخدمة في البناء.

محرك متطور وهيكل بمواد عالية الجودة

تعتمد الدراجة على محرك ثنائي الأسطوانات بسعة 997 سنتيمترًا مكعبًا، جرى دمجه داخل هيكل يتميز بتصميم انسيابي يركز على تحسين الأداء على الحلبة.

وتشير التقارير إلى أن الإطار مصنوع من ألياف الكربون، إلى جانب استخدام كتل من الألومنيوم عالي الجودة الغني بالمغنيسيوم، وهي مواد تُستخدم عادة في الصناعات المتقدمة نظرًا لخفتها وقوتها في الوقت ذاته.

وبهذا التعاون، تسعى برو سوبيريور وريتشارد ميل إلى تقديم دراجة نارية لا تستهدف السوق الواسع، بل فئة محددة من الباحثين عن التفرد والاختلاف.