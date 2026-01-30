قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بتوجيهات حكومية.. خطة متكاملة لتدشين معارض «أهلاً رمضان» وتوفير السلع الشهر المقبل
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة مطروح
موجة اعتقالات واسعة في إيران.. تقارير عن احتجاز المحتجين في مستودعات ومرافق سرية
الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة.. وتفتتح 53 مسجدا جديدا اليوم
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026
الطقس اليوم | ارتفاع طفيف في درجات الحرارة .. والأجواء تميل للدفء
مصر وتونس في نهائي تاريخي لأمم أفريقيا لكرة اليد
الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا
لماذا سمي شعبان بشهر الغفلة وسبب تخصيصه بالطاعة ؟ عالم أزهري يجيب
سعر الدولار اليوم 30 - 1 - 2026
عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور
أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات كروس أوفر في مصر..وعودة بيرتوني الكلاسيكية بـ 25 نسخة

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

بقوة 830 حصانا.. الكشف عن شيلبي موستنج 2026 بإصدار محدود
كشفت شيلبي الأمريكية عن تقديم نسخة جديدة من موستنج لعام 2026، وذلك من خلال إصدار محدود يحمل اسم GT350/TA، حيث جرى الكشف عنه رسميًا خلال فعاليات مزاد باريت جاكسون في مدينة سكوتسديل، وتحديدًا في ولاية أريزونا الأمريكية.

الأرخص في مصر.. مقارنة بين بروتون ساجا وشيري أريزو 5
يحتوي السوق المصري للسيارات على مجموعة من طرازات الفئة الاقتصادية، منها السيارة بروتون ساجا وشيري أريزو 5، وتقدم النسختان بتصميم السيدان، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

المواصفات الكاملة وتجهيزات لينك آند كو 08 الرياضية

تواصل علامة لينك آند كو تعزيز حضورها في سوق السيارات العالميًا، عبر باقة من الاصدارات المتنوعة، ومنها سيارة 08، والتي تنتمي إلى العائلة الرياضية المتعددة الاستخدام من فئة الـ SUV، مع تصميم خارجي عصري وباقة من التجهيزات.

عودة الأسطورة الكلاسيكية.. سيارة بيرتوني بعدد 25 نسخة فقط
تعود بيرتوني إلى الواجهة من جديد، بعد أن كشفت عن سيارة رانابوت الحديثة، في خطوة تعزز من رغبة الدار الإيطالية العريقة في إعادة إحياء أحد أبرز مفاهيمها الكلاسيكية بأسلوب يتماشى مع متطلبات الحاضر.

ماذا تقدم شيري أريزو 8 موديل 2026.. وكم سعرها في السوق السعودي؟
تواصل علامة شيري الصينية توسيع انتشارها في السوق السعودي، عبر طرح طرازات متعددة، تختلف من ناحية التصميم والتجهيزات، ومنها النسخة أريزو 8 موديل 2026، والتي تنتمي إلى فئة سيارات السيدان متوسطة الحجم.

أرخص 5 سيارات كروس أوفر في مصر.. بالأسعار
يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من الاصدارات المتنوعة، ومنها الفئة الرياضية سواء من عائلة الـ SUV، أو الكروس أوفر، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى تنوع الأسعار والعلامات.

مشروبات شائعة قد تفاقم التهاب البروستاتا عند الرجال .. احترس

مين قالك مابيحصلهمش حاجة .. التدخين أمام الآخرين يعرضهم لـ 11 مرض خطير | تفاصيل

أعراض واضحة تظهر عند حدوث تلف الكلى .. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

