أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات كروس أوفر في مصر..وعودة بيرتوني الكلاسيكية بـ 25 نسخة

بقوة 830 حصانا.. الكشف عن شيلبي موستنج 2026 بإصدار محدود

كشفت شيلبي الأمريكية عن تقديم نسخة جديدة من موستنج لعام 2026، وذلك من خلال إصدار محدود يحمل اسم GT350/TA، حيث جرى الكشف عنه رسميًا خلال فعاليات مزاد باريت جاكسون في مدينة سكوتسديل، وتحديدًا في ولاية أريزونا الأمريكية.

الأرخص في مصر.. مقارنة بين بروتون ساجا وشيري أريزو 5

يحتوي السوق المصري للسيارات على مجموعة من طرازات الفئة الاقتصادية، منها السيارة بروتون ساجا وشيري أريزو 5، وتقدم النسختان بتصميم السيدان، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

المواصفات الكاملة وتجهيزات لينك آند كو 08 الرياضية

تواصل علامة لينك آند كو تعزيز حضورها في سوق السيارات العالميًا، عبر باقة من الاصدارات المتنوعة، ومنها سيارة 08، والتي تنتمي إلى العائلة الرياضية المتعددة الاستخدام من فئة الـ SUV، مع تصميم خارجي عصري وباقة من التجهيزات.

عودة الأسطورة الكلاسيكية.. سيارة بيرتوني بعدد 25 نسخة فقط

تعود بيرتوني إلى الواجهة من جديد، بعد أن كشفت عن سيارة رانابوت الحديثة، في خطوة تعزز من رغبة الدار الإيطالية العريقة في إعادة إحياء أحد أبرز مفاهيمها الكلاسيكية بأسلوب يتماشى مع متطلبات الحاضر.

ماذا تقدم شيري أريزو 8 موديل 2026.. وكم سعرها في السوق السعودي؟

تواصل علامة شيري الصينية توسيع انتشارها في السوق السعودي، عبر طرح طرازات متعددة، تختلف من ناحية التصميم والتجهيزات، ومنها النسخة أريزو 8 موديل 2026، والتي تنتمي إلى فئة سيارات السيدان متوسطة الحجم.

أرخص 5 سيارات كروس أوفر في مصر.. بالأسعار

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من الاصدارات المتنوعة، ومنها الفئة الرياضية سواء من عائلة الـ SUV، أو الكروس أوفر، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى تنوع الأسعار والعلامات.