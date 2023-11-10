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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد تقدم شيلبي F250 سوبر باجا الجديدة "للطرق الوعرة" .. صور

فورد شيلبي F250
فورد شيلبي F250 سوبر باجا "بيك اب"

كشفت فورد عملاقة تصنيع السيارات الامريكية، عن نسختها الجديدة شيلبي F250 سوبر باجا، والتي تنتمي إلى طرازات الـ"بيك اب" الشهيرة، مع باقة من التجيهزات الفنية والتقنية القوية، والتي تمنحها الافضلية على الطرق الوعرة، بالاضافة إلى تصميمها العملاق.

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 فورد شيلبي F250 سوبر باجا "بيك اب" 

دعمت السيارة فورد شيلبي F250 سوبر باجا بجنوط ذات تصميم هندسي انيق يبلغ قياسها 20 إنش، بالاضافة إلى اطارات بازرة وغائرة للطرق الوعرة، بقياس يصل إلى 37 إنش، مع مفهوم ثنائي الكابينة، وصندوق خلفي متعدد الاغراض.

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 فورد شيلبي F250 سوبر باجا "بيك اب" 

وتأتي السيارة فورد شيلبي F250 سوبر باجا بغطاء محرك مختلف، مع اضاءة LED أمامية تستمدها من مصابيح تتمتع بالشراسة، وصندوق خلفي قادر على استيعاب اثنين من العجلات الاحتياطية مدعوم بنظام الارفف الجانبية، ودعامات احكام وحماية ايضا.

 فورد شيلبي F250 سوبر باجا "بيك اب" 

القدرات الفنية للسيارة فورد شيلبي F250 سوبر باجا

 

تعتمد السيارة شيلبي F250 سوبر باجا على تقنية الدفع الخلفي أو الرباعي، بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 10 سرعات، إلى جانب ناقل إضافي مزدوج السرعة، بينما تستمد السيارة قوتها من محرك ثماني الاسطوانات طراز V8، مقترن بشاحن توربيني، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 475 حصانا، و1.428 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

 فورد شيلبي F250 سوبر باجا "بيك اب" 

اسعار سيارة فورد شيلبي F250 سوبر باجا "بيك اب" 

 

تبدأ اسعار السيارة شيلبي F250 سوبر باجا من 154 الف و995 دولار امريكي، ويتم الاكتفاء بانطلاق 300 نسخة فقط بالسوق الامريكي.

 فورد شيلبي F250 سوبر باجا "بيك اب" 
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