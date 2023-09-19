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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 487 حصانا.. فورد MUSTANG الكهربائية الجديدة |صور

 فورد MUSTANG الكهربائية
 فورد MUSTANG الكهربائية الجديدة

كشفت شركة فورد عملاقة تصنيع السيارات، عن نسختها الجديدة MUSTANG " Mach-E Rally"،والتي تأتي بقدرات فنية كهربائية، مع تصميم خارجي من فئة الكروس اوفر، والذي يتناسب مع مفهوم الرالي الخاص بهذه النسخة.

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 فورد MUSTANG الكهربائية الجديدة

القدرات الفنية لـ فورد MUSTANG الكهربائية الجديدة

 

تستمد السيارة فورد MUSTANG قوتها من محركات كهربائية مزدوجة تم تثبيتها بكل محور، مع قوة اجمالية قدرها 358 كيلووات، اي ما يعادل 487 حصانا، بالاضافة إلى 880 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات اوتوماتيكي التحكم.

 فورد MUSTANG الكهربائية الجديدة

تسارع السيارة فورد MUSTANG والاداء الفني 

 

ويمكن للسيارة فورد MUSTANG الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 200 كيلومتر في الساعة، مع امكانية التسارع من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 3.7 ثانية.

 فورد MUSTANG الكهربائية الجديدة

تجهيزات السيارة فورد MUSTANG

 

وتأتي السيارة فورد MUSTANG بتصميم رياضي خاطف للانظار من فئة الكروس اوفر، مع جنوط رياضية قياسها 19 بوصة، مع وجود سبويلر رياضي مثبت بالناحية الخلفية والذي يعزز من مفهوم سيارة الرالي، مع منحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

 فورد MUSTANG الكهربائية الجديدة

وتتميز السيارة فورد MUSTANG بمقدمة تتسم بالشراسة والقوة، معادة اصدارات هذه العائلة الشهيرة، بالاضافة إلى وجود مقصورة داخلية عصرية تتمتع بالعديد من التجهيزات ابرزها شاشة عملاقة طولية تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة، مع عجلة قيادة مالتي فانكشن، ولوحة عدادات رقمية، ونظام صوتي ترفيهي، ومكيف اوتوماتيك. 

 فورد MUSTANG الكهربائية الجديدة
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