بقوة 487 حصانا.. فورد MUSTANG الكهربائية الجديدة |صور

كشفت شركة فورد عملاقة تصنيع السيارات، عن نسختها الجديدة MUSTANG " Mach-E Rally"،والتي تأتي بقدرات فنية كهربائية، مع تصميم خارجي من فئة الكروس اوفر، والذي يتناسب مع مفهوم الرالي الخاص بهذه النسخة.
القدرات الفنية لـ فورد MUSTANG الكهربائية الجديدة
تستمد السيارة فورد MUSTANG قوتها من محركات كهربائية مزدوجة تم تثبيتها بكل محور، مع قوة اجمالية قدرها 358 كيلووات، اي ما يعادل 487 حصانا، بالاضافة إلى 880 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات اوتوماتيكي التحكم.
تسارع السيارة فورد MUSTANG والاداء الفني
ويمكن للسيارة فورد MUSTANG الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 200 كيلومتر في الساعة، مع امكانية التسارع من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 3.7 ثانية.
تجهيزات السيارة فورد MUSTANG
وتأتي السيارة فورد MUSTANG بتصميم رياضي خاطف للانظار من فئة الكروس اوفر، مع جنوط رياضية قياسها 19 بوصة، مع وجود سبويلر رياضي مثبت بالناحية الخلفية والذي يعزز من مفهوم سيارة الرالي، مع منحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.
وتتميز السيارة فورد MUSTANG بمقدمة تتسم بالشراسة والقوة، معادة اصدارات هذه العائلة الشهيرة، بالاضافة إلى وجود مقصورة داخلية عصرية تتمتع بالعديد من التجهيزات ابرزها شاشة عملاقة طولية تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة، مع عجلة قيادة مالتي فانكشن، ولوحة عدادات رقمية، ونظام صوتي ترفيهي، ومكيف اوتوماتيك.