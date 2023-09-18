أرخص MG زيرو في مصر .. تباع بهذا السعر

تسيطر السيارة MG 5 على رأس قائمة اصدارات العلامة التجارية، كأرخص سيارة موديل 2023 بين طرازاتها المطروحة في السوق المصري، حيث تنطلق محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات، وبسعر رسمي يبدأ من 689.990 جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق سعر ارخص اصدارات MG في مصر، وابرز مواصفات السيارة في مصر

MG 5 موديل 2023

تضم MG 5 موديل 2023 باقة من التجهيزات باختلاف الفئات المطروحة، مثل حساسات ركن أمامية وخلفية، مقاعد كهربائية التحكم، فتحة سقف، مرايات جانبية كهربائية، شاشة ملونة تعمل باللمس، نظام ترفيهي صوتي، مقود حركة متعدد الوظائف.

MG 5 موديل 2023

وتحتوي السيارة MG 5 موديل 2023 على مجموعة من عناصر الحماية تتضمن، وسائد هوائية، فرامل مانعة للانغلاق وبرنامج التوزيع والثبات الالكتروني، بالاضافة إلى مثبت سرعة، وكاميرا 360 درجة، مع سنتر لوك، وزجاج كهربائي.

MG 5 موديل 2023

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية CVT، تتصل بمحرك 4 سلندر، بقوة 120 حصان، و150 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر/ساعة، وزمن للتسارع يقدر بـ 12.5 ثانية للوصول من وضع الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر.

MG 5 موديل 2023

سعر MG 5 موديل 2023 الرسمي في مصر

الفئة الاولى STANDARD أوتوماتيك MG 5 موديل 2023 بسعر 689,990 جنيه.

الفئة الثانية COMFORT أوتوماتيك MG 5 موديل 2023 بسعر 729,990 جنيه.

الفئة الثالثة LUXURY أوتوماتيك MG 5 موديل 2023 بسعر 759,990 جنيه.