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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

30 ألف جنيه زيادة.. الأسعار الجديدة لسيارة MG ZS بالسوق المصري

MG ZS
MG ZS

ارتفعت أسعار السيارة MG ZS داخل السوق المصري خلال الايام القليلة الماضية، حيث شهدت هذه النسخة والتي تنتمي إلى عائلة الكروس أوفر الرياضية، زيادة سعرية جديدة مع شهر يوليو شملت جميع الفئات المطروحة محليًا، وبقيمة تراوحت بين 20 ألف و 30 ألف جنيه.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الجديدة للسيارة MG ZS في السوق المصري 

MG ZS

ابرز مواصفات السيارة MG ZS

 

تأتي السيارة MG ZS بتصميم خارجي رياضي، مع مصابيح أمامية حادة المظهر، وجنوط رياضية، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية باللون الاسود، كما تضم مرايات جانبية كهربائية، وأقطاب ثنائية على جانبي السقف، ومساحة تخزين خلفية تتسع لـ 495 لتر، مع طول كلي يقدر بـ 4314 مم، و 1809 مم للعرض.

MG ZS

وتحتوي السيارة MG ZS على مكيف هواء، وزجاج كهربائي، مع مقصورة رحبة، وتجهيزات تتضمن شاشة لعرض الوسائط المتعددة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم الكثير من أوامر التحكم، ومثبت سرعة، ونظام صوتي ترفيهي، بينما تتمتع بناقل سرعات اوتوماتيكي من 4 نقلات، ومحرك 1500 سي سي، بقوة 119 حصانا، و 150 نيوتن/متر.

MG ZS

تعرف على الاسعار الرسمية للسيارة MG ZS في مصر بعد زيادات شهر يوليو

 

الفئة الأولى MG ZS بقيمة قدرها 779.990 ألف جنيه بدلاً من 749.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية MG ZS بقيمة قدرها 804.990 ألف جنيه بدلاً من 784.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة MG ZS بقيمة قدرها 819.990 ألف جنيه بدلاً من 799.990 ألف جنيه.

الفئة الرابعة MG ZS بقيمة قدرها 839.990 ألف جنيه بدلاً من 809.990 ألف جنيه.

MG ZS
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