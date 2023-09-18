أسرع MG في مصر موديل 2023 .. بهذا السعر

تعتبر السيارة MG 6 هي اسرع اصدارات العلامة التجارية في مصر، حيث تتمتع بقدرات فنية عالية الاداء تمنحها الافضلية في الانطلاق، بالاضافة إلى التجهيزات الاخرى والتي تتضمن حزمة من وسائل الرفاهية والتحكم، إلى جانب تقنيات الحماية والامان.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ابرز المواصفات الفنية لاسرع سيارة تقدمها MG وسعرها الرسمي في مصر لموديلات 2023.

MG 6 موديل 2023

تسارع السيارة MG 6 موديل 2023

تنطلق السيارة MG 6 موديل 2023 من 0 لـ 100 كم/ساعة فيفترة زمنية مدتها 7ثواني، بينما تصل السرعة القصوى إلى 190 كيلومتر في الساعة.

MG 6 موديل 2023

محرك السيارة MG 6 موديل 2023

تتمتع السيارة بمحرك تيربو سعة 1500 سي سي، 4 سلندر، يمكنه أنيولد قوة اجمالية قدرها 169 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار يعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات.

متوسط استهلاك الوقود لـ MG 6 موديل 2023

MG 6 موديل 2023

يصل متوسط استهلاك السيارة من الوقود إلى 6.8 لتر وذلكعندما تخوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

MG 6 موديل 2023

الابعاد الخارجية للسيارة

طول 4694 مم.

عرض 1848 مم.

ارتفاع 1465 مم.

الخلوص الارضي "ارتفاع السيارة عن الارض" 170 مم.

قاعدة عجلات 2715 مم.

سعة خزان الوقود 50 لتر.

حجم حقيبة التخزين الخلفية 424 لتر.

MG 6 موديل 2023

السعر الرسمي لاسرع سيارات ام جي في مصر موديل 2023

تقدم السيارة MG 6 موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 930 الف جنيه.