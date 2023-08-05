الزيادة الأولى .. أسعار MG RX5 Plus 2023 الشكل الجديد

شهدت السيارة MG RX5 Plus 2023 الشكل الجديد زيادة سعرية هي الأولى من نوعها، بعد طرح هذه النسخة داخل السوق المصري، حيث قدرت تلك الزيادة بقيمة إجمالية بلغت 20 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة محليًا من هذه النسخة الرياضية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة MG RX5 Plus 2023 الشكل الجديد في السوق المصري، وأبرز مواصفاتها الفنية.

MG RX5 Plus 2023

مواصفات السيارة MG RX5 Plus 2023

محرك 1500 سي سي تيربو.

قوة 171 حصان.

275 نيوتن/متر.

فتيس سرعات أوتوماتيك 7 نقلات.

السرعة القصوى 190 كم/س.

إضاءة LED.

جنوط 18 بوصة.

فتحة سقف بانوراما.

MG RX5 Plus 2023

زر تشغيل وإيقاف المحرك.

نظام صوتي ترفيهي.

شاشة تعمل باللمس.

مكيف هواء.

مرايات جانبية كهربائية.

بصمة.

حساسات ركن خلفية لسهولة الاصطفاف.

كاميرا للتحكم.

اقطاب ثنائية على جانبي السقف.

حزمة من وسائل الحماية وأنظمة المكابح.

MG RX5 Plus 2023

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة MG RX5 Plus 2023 الشكل الجديد في السوق المصري بعد زيادات أغسطس

الفئة الأولى MG RX5 Plus 2023 بسعر مليون و200 ألف جنيه بدلاً من مليون و150 ألف جنيه.

الفئة الثانية MG RX5 Plus 2023 بسعر مليون و250 ألف جنيه بدلاً من مليون و200 ألف جنيه.